На аварийном перекрестке Парашютной и Шуваловского установят светофор

На смертельно опасном перекрестке Шуваловского проспекта и Парашютной улицы в 2018 году будет установлен светофор. Об этом в письменном ответе «Санкт-Петербург.ру» сообщил глава Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Валерий Мушта.

За год на пересечении Парашютной и Шуваловского произошло 64 зарегистрированных ДТП, в которых серьезно пострадали пять человек. Ситуация осложняется тем, что рядом с перекрестком расположено несколько школ, детсадов и больниц. Переходом регулярно пользуются совсем юные пешеходы, поэтому особенно важно установить светофор как можно скорее.

Еще в 2015 году Дирекция по организации дорожного движения в ответе депутату Законодательного собрания Марине Шишкиной сообщила, что на оперативное строительство у ведомства нет средств, но пообещала закончить работы по установке светофора в 2017 году, однако до настоящего момента этого не произошло.

Последняя серьезная авария на пересечении Шуваловского и Парашютной произошла 23 августа 2017 года, когда неизвестный водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 22-летнего молодого человека - он получил тяжелые травмы.

Неравнодушные петербуржцы направили обращения с просьбой установить на опасном участке дороги светофор в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, дирекцию транспортного строительства и другие городские службы. Жители предлагают установить не только светофор, но и другие средства успокоения траффика, а также сделать дополнительное освещение над пешеходным переходом.

Однако от всех ведомств получили отказ. В качестве причины называлось планируемое строительство Шуваловского проспекта, в рамках которого был бы установлен светофор на данном перекрестке. Вот только разработка проектной документации Шуваловского будет окончена лишь к 2019 году, а сроки самого строительства даже не называются.

Фото: vk.com/svetofor_parashutnaya_shuval

Но отказы не остановили инициативных жителей Приморского района, и 18 сентября они повторно направили обращения директору ДОДД Валерию Муште, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и главе Приморского района Николаю Цеду. Под обращением собрали 1226 подписей.

В своем обращении жители подчеркивают, что светофор на перекрестке Парашютная-Шуваловский обязаны установить согласно ГОСТу. Одно из условий ГОСТ Р 52289-2004, пункт 7.2.14, гласит, если за последний год на перекрестке при интенсивном движении произошло не менее трех ДТП, которые могли быть предотвращены, будь там светофор, - его появление необходимо.

«Мы призываем вас не дожидаться следующих жертв и внять нашим доводам!» — просят в обращении жители.

В Дирекции многочисленные просьбы неравнодушных граждан услышали только осенью 2017 года, а сам светофор придется ждать еще год. «Проектно-изыскательские работы строительства светофора уже выполнены, а «реализация проекта строительства рассматриваемого светофорного объекта включена в план работ на 2018 год», - сообщило ведомство.