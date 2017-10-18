Пранкеры, разыгрывающие президентов: Навальный? Мы даже не пытались ему звонить, он нам не интересен

Мы встречаемся с Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым в «Буквоеде» на Невском проспекте. Эти два молодых парня, больше известны как Лексус и Вован - пранкеры, которые разыгрывают президентов и политиков. Жертвами их пранков становились президент Украины Петр Порошенко, президент Турции Реджап Эрдоган, министр энергетики США Рикки Перри и многие другие довольно влиятельные люди.

В середине сентября в свет вышла их книга «Вован и Лексус. По ком звонит телефон», в которой они, согласно описанию, в деталях рассказывают, как звезды шоу-бизнеса и мирового политического бомонда реагируют на телефонные розыгрыши, что пьет Петр Порошенко перед телефонными переговорами, по какой телефонной линии разговаривают Госдеп США и генсек НАТО и откуда ведет переговоры с союзниками Эрдоган.

В прошлых интервью «Медузе» вы сказали, что книгу вам посоветовал написать Павел Губарев. Почему вы решили последовать его совету?

Владимир: Он не то чтобы прямо посоветовал написать книгу…

Алексей: Он посоветовал издательству «Питер» посоветовать нам написать книгу. А мы решили: почему нет, если можно выразить свои мысли и донести их до людей?

Владимир: Нам самим было интересно все систематизировать и сделать такой свод нашей истории и громких интересных вещей. Далеко не все подробности нашей работы есть в интернете, а то, что есть, раскидано по разным источникам.

Как велась работа над книгой?

Владимир: Первая часть книги – это наши биографии, немного истории пранка. Потом о том, как мы встретились. Вторая часть – самые громкие наши пранки, а третья содержит в себе ответы на основные вопросы. Все детали нашей работы сохранились у нас в памяти, благо мы не страдаем соответствующими заболеваниями. Биографии каждый писал сам, а общие части писали так: сначала один подготовил «скелет», а второй дописывал, вспоминал детали. Некоторые говорят: «Наверное, сложно было писать вдвоем». Нет, нам наоборот проще было писать вдвоем.

О чем ваша книга? Кому бы вы посоветовали ее почитать?

Владимир: Книга о международной политике, о ее закулисье и о том, как все на самом деле происходит. Мы написали о том, как на самом деле выглядят те люди, которые вершат судьбы миллионов. Книга в первую очередь будет интересна тем, кто интересуется политикой. Кроме того, мы попытались внести чуточку иронии и юмора, книга получилась легкой, поэтому тем, кто не глубоко интересуется политикой, тоже будет интересно. Можно без регулярного мониторинга новостей и без тщательной проверки интернета прочитать наш труд и понять, что же сейчас происходит на мировой арене.

Фото: Михаил Грачев / «Санкт-Петербург.ру»

В каком жанре вы работали?

Владимир: Это документальный жанр, мы рассказываем о том, чем занимаемся. Можно сказать, что это биография нашего дела.

Долго писали?

Владимир: Биографии мы написали еще в 2016 году, а оставшуюся часть книги делали весной и летом этого года.

В книге будет ваша методика связи с известными людьми?

Владимир: Да, там она по большей части раскрыта. Например, как найти выходы на людей, когда нет прямых контактов. Там, конечно, не все секреты, но по большому счету там все понятно. Почему-то люди думают, что у нас есть прямые телефоны президентов, и мы вот так запросто звоним и сразу разговариваем. Но это вообще нонсенс, такое невозможно. Если позвонить тому же Порошенко на мобильный от имени президента другой страны, он скажет «звоните официально».

Будет ли от вас вторая книга?

Алексей: Будет еще материал, фактура - будет книга.

Ваши шоу и ваши пранки — довольно политизированное творчество, с очевидным креном в сторону интересов правительства. Как считаете, книга в этом отношении получилась такой же?

Владимир: Я бы сказал, что не совсем в сторону действующий власти, а в сторону интересов России. Книга получилась такой же, как наша деятельность, которая носит, я не скажу проправительственный характер, но пророссийский. Конечно мы выступаем за российские интересы, и так как мы граждане России было бы странно, если бы мы начали выступать за США или хвалить Коломойского на пару с Порошенко. В нашем списке есть и наши губернаторы. Бывает, что мы работаем по внутриполитической повестке дня, но просто она скучная и уже давно стала неинтересной. Для нас на первый план вышла международная политика. Мы не так давно для себя открыли американских политиков и нам это очень интересно. Мы даже в Африку звонили как-то, там был один африканский диктатор, но мы так и не дозвонились до него. Нам сейчас интереснее открыть какие-то новые горизонты и каких-то новых персонажей.

И все же многим сейчас интересна в том числе внутриполитическая повестка. У вас был классный пранк с губернатором одной из областей. Будут ли еще такого же характера пранки?

Владимир: Будут, но тот случай был связан с прямой линией Путина. Мы все же хотим работать по громким инфоповодам и вызывать какой-то резонанс в СМИ, а не просто для себя. С тем губернатором была грустная история с областной больницей. Губернатор нам тогда обещал решить вопрос со строительством новой больницы, и как раз весной звонили местному депутату, спрашивали, как там дела с этой больницей. Он сказал, что местные власти заложили средства в бюджет на строительство новой.

Разве сейчас тема с губернаторами не актуальна? Путин как раз снимает чуть ли не каждый день!

Владимир: Он слишком быстро снимает, мы так не успеем позвонить. К тому же мы хотим, чтобы пранк был не просто с одним человеком, важно, чтобы за ним стояла целая история. Так было со всеми внутриполитическими пранками, которые мы делали: в Ставрополье была невыплата компенсаций, а в Омской области большие проблемы с дорогами.

Фото: Михаил Грачев / «Санкт-Петербург.ру»

Ладно, из той же внутриполитической повестки дня: Навальный. Ну или другие представили оппозиции. Почему с ними ничего не попробуете сделать?

Владимир: Это интересная тема разве что для школьников. Мы помним 2011-2012 годы, когда тысячи людей выходили в Москве за оппозицией, и тогда Навальный действительно был более-менее интересным политиком. Тогда за него было очень много людей, у которых есть избирательные права и которые могут голосовать, а не школьников. Сегодняшний Навальный - это какая-то тень той персоны. Мы даже не пытались ему звонить, он нам не интересен. Думаю, что даже если бы позвонили и придумали какую-то схему, как с ним пообщаться, вряд ли бы он по телефону стал обсуждать что-то такое. У него есть очень узкий круг доверенных лиц. Нам гораздо интереснее внешняя политика, и я помню, как мы взяли тему допинга, вот там были потрясающие персонажи. Это гораздо интереснее чем какой-то избитый Алексей Навальный.

Не боитесь, что сами однажды станете жертвами пранка, и тот же Порошенко решит отомстить?

Владимир: Мы не интересны, чтобы нам звонить и разыгрывать, так что нет.

Вам поступают угрозы от тех, кого разыграли? Не боитесь, что однажды кто-нибудь решит отомстить серьезно и пришлет письмо с сибирской язвой?

Алексей: Некуда писать, только если на электронную почту, а там сложновато заразиться сибирской язвой.

Владимир: Чего нам только ни пишут. Предлагают, например, слить конкурентов, сделать заказной пранк, но мы всегда отказываемся. Или вот одна женщина - сумасшедшая фанатка Киркорова - присылает свои обнаженные фотографии. Я не знаю, что с этим делать. Она почему-то думает, что пишет Киркорову, а пишет нам. Пишет, что хочет сесть в его машину, но Филипп должен ей заплатить 1000 евро. Могу даже фотки показать. (показывает фотографии)

Что-то она перебарщивает с ценой.

Владимир: Говорит, что муж не против отношений с Филиппом Киркоровым. Такого безумия немного, но бывает. Много и нормальных писем, благодарностей.

Вы организовали множество пранков, сняли свое ТВ-шоу, написали книгу… Кажется, на очереди фильм?

Владимир: Да, фильм на очереди, но нужно много денег. Мы бы с удовольствием сняли кино по нашей истории, но в комедийном формате. Такая политическая комедия, где хочется изобразить в гротескном виде некоторых наших героев. Но нужны спонсоры, потому что снять фильм - это «несколько» дороже чем выпустить книгу.