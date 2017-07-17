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«МегаФон» предоставил свою инфраструктуру для нового оператора VK Mobile

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© Фото: vk.com/fest
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    Флагман рынка мобильных услуг обеспечил связью VK Fest 2017.

    Новый виртуальный мобильный оператор был представлен в минувшие выходные на VK Fest 2017 и официально запущен в продажу. Проект был запущен совместно с компанией «МегаФон», которая предоставила свое оборудование и инфраструктуру для обеспечения связи новому оператору.

    Для абонентов VK Mobile пока действует единственный тариф, с абонентской платой в размере 399 рублей. В пакет услуг входит безлимитный, не тарифицируемый доступ к социальной сети «ВКонтакте» и всему контенту, который можно найти на ее просторах, даже если он интегрирован в сеть с другой площадки, например, видео с YouTube. В абонентскую плату также включена подписка на приложение Boom, дающая бесплатный доступ к прослушиванию музыки. Кроме того, всем абонентам предлагается cash back на покупки внутри «ВКонтакте» – подарки, стикеры и прочее: 50% от таких трат вернутся на счет абонента. Для интернета вне «ВКонтакте» у пользователей VK Mobile будет 2 Гб трафика.

    «Я хотел бы позвать экспертов, которые объяснили бы, почему этого достаточно, однако все они сейчас на летних каникулах, 1 сентября им в школу», - ответил на вопросы журналистов о столь малом количестве трафика пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

    SIM-карту VK Mobile можно заказать по почте через социальную сеть «ВКонтакте», а также приобрести в точках продаж компании «МегаФон». Красников заметил, что сотрудничество с «МегаФоном» позволило не строить свою собственную сеть и не получать лицензии. Но что касается развития VK Mobile, в будущем оно находится в зоне ответственности команды соцсети.

    Без поддержки «МегаФона» не остался и фестиваль, организованный командой «ВКонтакте». Для обеспечения качественного функционирования мобильной связи «МегаФон» установил в центре парка 300-летия Санкт-Петербурга стационарную антенну, через которую проходит сигнал всех операторов. Также «МегаФон» обеспечил передачу данных для компаний-участников VK Fest.

    «Мы рассчитываем на сто тыс. посетителей за два дня фестиваля, из которых половина будет абонентами «МегаФон». На прошлом фестивале было совершено порядка 400 тыс. вызов, а пакетный трафик побил планку в два терабайта. Опыт прошедших мероприятий показал нам, что пакетный трафик постоянно растет. Мы думаем, что на этом фестивале он увеличится примерно вдвое относительно прошлогоднего. Для обеспечения работы зон развлечений мы проложили более двух км бронированного оптоволоконного кабеля, работающего на скорости 2 Гбит/с», — сообщили представители компании «МегаФон».

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