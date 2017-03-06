Смольный объявил конкурсы на создание проекта Восточного скоростного диаметра

Смольный ищет проектировщика для Восточного скоростного диаметра за 76 млн рублей. Два конкурса на разработку проектной документации ВСД объявил 6 марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Начальная стоимость каждого из контрактов составляет 38 млн рублей.

Заявки участников начнут принимать 7 марта, 31 марта будут подведены итоги конкурса.

На прошедших публичных слушаниях в Невском районе жители ЖК «Ладожский парк» выступили с резкой критикой действующего проекта ВСД, согласно которому магистраль проходила бы прямо под окнами жилого комплекса с 15 тыс. жителей. Однако ни один из объявленных сегодня конкурсов на проект трассировки не затрагивает спорный участок магистрали у жилого комплекса.

«Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта: «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через реку Неву в створе Фаянсовая улица – Зольная улица. Этап 2. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом» для нужд Санкт-Петербурга», — сообщается в одном из контрактов.

Таким образом первый тендер предполагает проектирование Восточного скоростного диаметра до Зольной улицы, то есть до того места, с которого и начинаются разногласия жителей с властями. Второй контракт посвящен проектировке участка ВСД от места примыкания к Западном скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском вокзале.

Будущая трасса ВСД. Фото: gov.spb.ru

«Эти конкурсы показывают, что администрация не намерена прислушиваться к позиции жителей. Есть спорная ситуация, она не разрешена до конца и тем не менее какие-то решения по ней уже принимаются. Власть не намерена возвращаться к старому варианту трассировки, который предложили использовать жители. До сих пор Смольный так и не сказал: «Мы вас услышали, возвращаемся к старому варианту». Нет же, на сайте администрации в пресс-релизе написано, что изменения в генплан будут приняты, но не уточняется, какие именно», — прокомментировал ситуацию «Санкт-Петербург.ру» житель ЖК «Ладожский парк» Дмитрий Елезов.

По предлагаемому властями проекту, Восточный скоростной диаметр с Зольной улицы повернет на Ванеева, пройдет по Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай. Жители же предлагают пустить магистраль через промзону и выйти к существующей развязке «Шафировский — Индустриальный — КАД, однако сегодня в роли непреодолимых препятствий выступают исправительная колония № 7 и асфальтобетонный завод «Магистраль».