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Сила слова: Александр Поддубный и его легендарный «Ил-14» освободились от налогов

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© Фото: Дарья Агафонова / «Санкт-Петербург.ру»

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Благодаря публикации "Санкт-Петербург.ру" об истории летчика-пенсионера узнали его старые друзья, пожелавшие заплатить налоги за уникальный самолет.

Налоговая задолженность летчика-пенсионера Александра Поддубного в несколько миллионов рублей погашена, арест с легендарного самолета «Ил-14п» снят. Почти пять лет петербургские судебные приставы пытались получить налоги за самолет, который Поддубный пытался восстановить своими силами. Деньги на погашение налоговой задолженности помогли найти старые товарищи.

«Спонсор оплатил долги перед налоговой службой, накопившиеся за четыре года, а также сумму исполнительского сбора и расходов на оценку воздушного судна — всего 2 миллиона 653 тыс. 843 рубля. Арест с самолета «Ил-14» снят, исполнительное производство в отношении его владельца окончено», - отрапортовали в службе судебных приставов.

Трогательную историю летчика-мечтателя из Петербурга, который встал перед выбором - спасать себя или самолет, впервые озвучил портал «Санкт-Петербург.ру» в октябре прошлого года. Именно огласка в СМИ помогла 66-летнему пенсионеру обратить внимание на ситуацию и спасти образец советской гражданской авиации 40-х годов – «Ил-14п».

«Спасибо вашей редакции, ведь именно вы были первыми, кто поднял эту тему, когда остальные отказывались писать. После вашей статьи о моей истории вышло несколько сюжетов на телевидении, один из которых в январе увидели мои старые друзья из Якутии и решили сделать мне такой удивительный подарок на день авиации, 9 февраля. Мы как-то затерялись с годами, и ни я, ни они ничего не знали о судьбе друг друга. Я бесконечно благодарен своим друзьям и всем, кто помогал мне выбраться из этой непростой ситуации», — сказал Александр Поддубный.

Противостояние Поддубного и службы судебных приставов тянется с 2011 года. Причиной личной финансовой катастрофы стал зарегистрированный на летчика-пенсионера советский самолет-легенда «Ил-14п», облагающийся огромным транспортным налогом - полмиллиона рублей в год.

Фото: Дарья Агафонова / «Санкт-Петербург.ру»
 

Поддубный не сумел своевременно заплатить налоги, а в ответ на это служба судебных приставов отправила летчика в крутое финансовое пике: инициировала возбуждение уголовного дела, в рамках которого арестовала самолет без права пользования имуществом, и фактически лишила пенсионера единственной реальной возможности заработать требуемую сумму.

В декабре 2013 года служба судебных приставов сняла со счета пожилого летчика полмиллиона рублей, которые Поддубный с огромным трудом собрал на лечение онкологического заболевания. Тогда же было введено ежемесячное списание 45% от пенсии должника в счет уплаты налогов.

Три года приставы пытались продать самолет, чтобы погасить налоговую задолженность, но идея не увенчалась успехом. По словам Поддубного, многие европейцы интересовались самолетом, но в конечном итоге боялись покупать арестованное имущество. Впоследствии, в октябре 2016-го, арест с «Ил-14п» сняли, но пообещали, что в любой момент могут снова арестовать и самолет, и счета.

Что и произошло в декабре 2016 года: арест пенсионного счета полностью лишил пожилого летчика средств к существованию. Узнав об этом, приставы арест со счета все же сняли.

Сегодня, когда арест снят и с самолета, Александр Поддубный находится в раздумьях, что делать дальше. Он может избавить себя от налогового бремени, сняв самолет с учета в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ). Однако в этом случае «Ил-14», скорее всего, уже никогда не поднимется в воздух, потому что без регистрации в ФАВТ летать категорически запрещено. А в кулуарах говорят, что есть негласное указание: не регистрировать «большие» самолеты.

Дарья Агафонова / «Санкт-Петербург.ру»
 

«У меня есть несколько интересных идей и проектов. Пока время есть, буду изо всех сил пытаться что-то придумать. Очень не хочется снимать самолет с регистрации», — рассказывает Александр Поддубный.

Ранее Поддубный уже делился с «Санкт-Петербург.ру» вероятными проектами: музей летающих самолетов, детский авиационный фонд, в конце концов использование «Ил-14п» как транспортного средства. Однако все эти предложения требуют первоначального вложения средств, которых у летчика на пенсии по-прежнему нет. Получается замкнутый круг: если самолет будет снят с учета, он будет попросту простаивать на стоянке, а Поддубный не сможет жить, зная, что никогда больше не поднимется в воздух. В противном случае, без приспособления «Ил-14» в каком-либо проекте, он вновь утонет в налогах.

 

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