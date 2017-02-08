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Дружеский шпионаж: как МТС зарабатывает на спам-рассылках

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© Фото: promobila.info

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Как оператор продает нас с потрохами и откуда спам в наших мобильных.

Кто этот Большой Брат, который всегда следит за вами, интересуется каждым шагом, прислушивается к каждому слову? Кому нужно прибегать ко все новым ухищрениям, чтобы узнать подробности жизни обывателя? Лет двадцать назад ответ мог быть один - только спецслужбам, в крайнем случае, бандитам. Теперь же все знают, что за нами следят по крайней мере еще и добрый Google, и местные провайдеры. Настала очередь поговорить о мобильных операторах.

Филиал МТС Северо-Запад, к примеру, очень заинтересован в новых корпоративных клиентах, которых надеется привлечь, используя клиентов обычных. Конкретно: любимый оператор с удовольствием продаст вас любой фирме, желающей сообщать свою рекламу прямо вам в уши. Бизнесмен платит МТС за массовую рассылку сообщений, и вот как раз, когда вы пытаетесь найти ключи или ждете ответа от работодателя, приходит важная SMS: «Успей на нашу распродажу до 14 февраля!» 

Войдя в роль маленького бизнесмена, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» звонит в соответствующий отдел МТС. Сегодня у него стартап, поставляющий курсовые работы и рефераты студентам. На другом конце линии к звонку относятся с энтузиазмом и предлагают начать с рассылки от тысячи сообщений юношам и девушкам соответствующего возраста.

«Наши специалисты отберут из базы клиентов, подходящих для вас. Можем подобрать по возрасту, по тому, в каком районе человек больше всего проводит времени, по тому, сколько денег тратит на телефон», - ничуть не смущаясь, предлагает представитель компании-оператора.

А откуда, вы думали, ваш телефон знают все спамеры в округе? Конечно, официальные операторы, как правило, не продают сами базы абонентов. Корпоративный клиент просто заказывает определенное количество сообщений, а дальше полагается на косвенные данные об эффективности метода. Но главное предложение МТС заключается в целевых настройках рассылки. 

Аудиторию можно отобрать по возрасту, полу, роду занятий и месту жительства. Можно узнать, кто и когда бывает в роуминге, куда именно ездит. Конечно, каким телефоном обладает. Более того, можно воздействовать именно на тех, кто уже интересовался определенным товаром или услугой. 

«Предлагаем рассылку по номерам тех, кто звонил вашим конкурентам», - это цитата из письма официального представителя компании. Причем речь идет о цветочном бизнесе. Теперь попытаемся представить, насколько информированны поставщики услуг о нашей жизни, если фиксируют каждый звонок на точку, продающую цветы.



Вы живете по такому адресу, бываете в Финляндии, вам 36 лет и вы вспомнили, что давно не дарили маме цветов — а ваш мобильник уже в курсе и предлагает зайти к «Ирине». Почему не к «Светлане»? Она не платила МТС. Не вам же выбирать, зачем такие сложности.

Представьте себя предпринимателем: у вас точка с шавермой на «Звездной», все местные знают и уважают. Но вдруг все идут мимо — в пиццерию через дорогу. Почему, там вкуснее? Нет, просто надо было подсуетиться. Люди доверяют своим операторам.

«Конечно, все законно. Данные абонентов собираются согласно закону о деятельности операторов связи, все клиенты подписывают договор. Мы рассылаем рекламу только тем абонентам, кто поставил галочки, что они согласны получать оповещения», - пояснили «Санкт-Петербург.ру» в МТС.

На сайте МТС Северо-Запад в разделе, посвященном данной услуге, говорится о преимуществах подобного подхода. В частности, упоминается: «Доступность целевой аудитории – мобильный телефон всегда рядом с абонентом». Действительно, приятно, когда клиент доступен. Спецслужбам тех времен, когда человечество только мечтало о настоящем Большом Брате, все же катастрофически не хватало контроля над «клиентами». Сколько доносов не собирай, сколько не выделяй оперативников, все равно кто-то проскочит, затаится, просочится сквозь пальцы или вообще не привлечет внимания. Но, наконец, технологии развились настолько, что все могут быть посчитаны. Это не «телефон всегда рядом с абонентом», а сам абонент не отходит от гаджета, доверив ему критически важную информацию о себе. И там, куда не дотянулось государство, легко дотянется корпорация.

Фото: primgazeta.ru
 

Впрочем, не всегда одно противоречит другому. Американцы несколько лет назад поняли, что Google и местные спецслужбы — во многих отношениях, одно и то же. Так, с помощью системы PRISM Агентство нацбезопасности США перехватывало около 1,7 млрд звонков и сообщений мобильных абонентов по всему миру. История спровоцировала почти истерическую реакцию в мире, заставив особо подозрительных срочно осваивать анонимный доступ в интернет и заклеивать камеру на лэптопе скотчем. Ну а «пакет Яровой» должен по крайней мере приблизиться к рекордам АНБ, обязав операторов годами хранить и предоставлять всю информацию абонентов.

Тем не менее, большинство, похоже, смирилось с Google (и даже спецслужбами) как с неизбежностью. К тому же, таргетированная реклама в сети иногда и правда подсказывает именно то, что нужно, а это очень удобно. Если вспомнить Оруэлла, оригинальный Большой Брат требовал как раз этого: чтобы внутри себя каждый принял его как неизбежность.

 

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Отбросив философию, остается вопрос: как быстро законное использование базы данных абонентов той или иной сети может перетечь в незаконное. Так, в каждом договоре с оператором связи существует пункт о передаче данных третьим лицам. В норме имеются в виду точки обслуживания и прочие технические подразделения. Однако два-три года назад много разговоров велось о передаче данных абонентов банкам. В результате людям либо звонили с предложением взять кредит, либо донимали коллекторы. По некоторым сведениям, у «Билайна» агентства по «выбиванию» долгов были даже указаны в списке третьих лиц в договоре. Сейчас в России подходят к тому, чтобы признать всякую коллекторскую деятельность незаконной, так что прецедент неприятный.

Упомянутое предложение МТС даже при беглом прочтении создает массу вопросов. Например, корпоративным клиентам среди прочего предлагается «забронировать» свой список абонентов. Если это значит, что конкуренты такого предпринимателя не смогут заказывать рассылку этим абонентам, не получится ли злоупотребления и монополии? Или вот еще: кто проверяет качество рекламируемых услуг? Нельзя ли таким образом, к примеру, продавать наркотики?

Фото: vedomosti.ru
 

«Рассылка SMS по аудитории исходя из пола, возраста вполне возможна, так как обезличена. А рассылка сообщений конкретному абоненту, исходя из его местоположения или истории звонков, может быть незаконна. Тем не менее, если абонент в соглашении с МТС дал согласие на такой способ использования его персональных данных, тогда и здесь нет нарушений», - комментирует адвокат Владимир Горбенко.

Вывод будет неоригинальный, но всегда актуальный: читайте, что подписываете. Если оператор заботится о ваших интересах не по условиям договора, привлекайте его к ответу и трубите об этом что есть сил. А уж если вы и правда все это подписали, задумайтесь: зачем вам, чтобы кто-то постоянно знал и думал о ваших звонках и образе жизни. Мы не можем — да и не хотим — изменить будущее в целом, но можем сделать его более комфортным и достойным для себя самих, если будем внимательны.

 

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