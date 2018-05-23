Суд оштрафовал главу комитета по информатизации и связи Дениса Чамару за скрытность

Мировой судья поддержал решение прокуратуры и оштрафовал председателя комитета по информатизации и связи Дениса Чамару на пять тысяч рублей за скрытность.

В комитете отказались предоставить жителю Петербурга информацию о работе портала «Наш Санкт-Петербург», суд признал это незаконным.

Глава комитета с решением прокуратуры и суда не согласен. Чамара заявил, что информацию не предоставили, так как заявитель сделал ошибку в оформлении запроса.

«Закон устанавливает совокупный перечень обратных контактных данных, которые должны быть указаны в любом обращении: почтовый адрес и адрес электронной почты ил телефон», – объяснил свою позицию корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» Денис Чамара, подчеркнув, что если всех необходимых реквизитов в письме заявителя нет, то информацию о внутренней «кухне» госкомитетов и служб не предоставляется.

Ранее Минюст разъяснял, что неполный перечень реквизитов не является мотивом для отказа.

Работу портала «Наш Санкт-Петербург», ставшего почвой для конфликта, Денис Чамара оценивает «самым положительным образом». Он был создан по инициативе губернатора Георгия Полтавченко и призван создать диалог горожан и власти, когда путем сбора заявок от петербуржцев решаются городские проблемы.

Ресурс, подведомственный Смольному, неоднократно уличали в том, что жалобы на ямы в асфальте, незаконные вывески, свалки и другое «отрабатывали» с помощью программы Photoshop и других графических редакторов, а в феврале 2018 года за публикацию недостоверных сведений на портале лишился премии председатель комитета по печати Сергей Серезлеев.

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