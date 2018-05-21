Главу комитета по информатизации и связи Дениса Чамару могут оштрафовать за скрытность. Прокуратура Петербурга намерена привлечь его к ответственности за немотивированный отказ предоставить информацию петербуржцу, которого заинтересовали документы, регламентирующие работу портала «Наш Санкт-Петербург».

Активный пользователь интернет-ресурса «Наш Санкт-Петербург» запросил в комитете по информатизации и связи копию алгоритма отработки сообщений пользователей портала «Наш Санкт-Петербург».

«Я пытался получить эти документы, чтобы лучше понимать механику работы портала, и запросил информацию в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», – пояснил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» инициатор прокурорской проверки.

Однако, как следует из ответов за подписью главы комитета Дениса Чамары, попытки получить информацию о работе портала не увенчались успехом: житель Северной столицы получил отказ по причине якобы некорректного оформления запроса. Так, в одном из ответов господин Чамара заявил, что не рассмотрит заявку, поскольку в ней не указан почтовый адрес. Согласно действующему закону, заявитель в праве указать любой способ обратной связи на выбор: телефон, электронная почта или адрес.

После длительной, но безрезультатной переписки инициативный петербуржец понял, что получить информацию мирным путем не удастся, и обратился с жалобой в прокуратуру, а также в Минюст за разъяснением.

Прокуроры провели собственную проверку и возбудили дело по статье 5.39 Кодекса об административных правонарушениях «Неправомерный отказ в предоставлении информации». Дело рассматривает мировой суд, сообщается на сайте мировых судий Петербурга. Документы переписки с комитетом, обращения в Минюст, прокуратуру, а также ответ надзорного органа, где сообщается о возбуждении дела, находится в распоряжении редакции.

Если Дениса Чамару признают виновным, штраф составит всего пять-десять тыс. рублей, такова сумма штрафа за подобное правонарушение.

«Работа портала «Наш Санкт-Петербург» регламентируется многими документами, но в открытом доступе есть немногие, – излагает претензии к работе ресурса и причину обращения в комитет горожанин, – Портал является довольно закрытой структурой: зачастую пользователи не понимают, почему их сообщения отклоняются. Диалога со службой модерации нет – при попытке общаться через форму обратной связи даются шаблонные ответы. Механизма для оспаривания некорректных решений модераторов тоже нет. В конечном итоге эффективность портала снижается, многие проблемы с помощью него решить невозможно», – поясняет он. По мнению собеседника «Санкт-Петербург.ру», если портал станет более открытой системой, то эффективность его возрастет.

Получить оперативный комментарий комитета по информатизации и связи не удалось.

Портал «Наш Санкт-Петербург», созданный по инициативе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, призван создать диалог горожан и власти, когда путем сбора заявок от петербуржцев решаются городские проблемы. Однако ресурс, подведомственный Смольному, неоднократно уличали в том, что жалобы на ямы в асфальте, незаконные вывески, свалки и другое «отрабатывали» с помощью программы Photoshop и других графических редакторов, а в феврале 2018 года за публикацию недостоверных сведений на портале лишился премии председатель комитета по печати Сергей Серезлеев.

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