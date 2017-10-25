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Петербургские водители превратили велодорожку на Фонтанке в парковку

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© Фото: weboboi.ru

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Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» прошелся вдоль новых велодорожек на Фонтанке и обнаружил массовые незаконные стоянки автомобилей.

Открытую на прошлой неделе велодорожку на набережной Фонтанки петербургские водители уже превратили в несанкционированную парковку. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» насчитал на новой велотрассе около десятка машин.

Некоторые автомобилисты используют пространство велодорожек как «свободное» парковочное место, видимо, не считая сравнительно новых участников дорожного движения полноправными водителями транспортных средств, а велосипедную трассу — специализированным пространством.

Водители не включают «аварийку», ставя авто на неопределенный срок. Другие как бы понимают незаконность действий и включают оранжевые мигающие огоньки. В управлении госинспекции по безопасности дорожного движения поясняют, что и в том, и в другом случае автомобилисты нарушают правила и могут быть оштрафованы, а машины — эвакуированы.

«Если вы видите включенную «аварийку» — это совсем не значит, что есть аварийная ситуация. Если рядом с авто нет специального знака, который ставят при поломке, значит речь идет о маскировке. Просто мигающие огни ни о чем не говорят», — пояснили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе ведомства, отметив, что велосипедистам можно не стесняться отстаивать право на свободное перемещение по законной велозоне.

Среди машин, припаркованных с аварийным сигналом, никаких знаков о поломке и экстренной ситуации мы не обнаружили.
Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»
 

Об открытии новой велодорожки в центре Северной столицы комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил 20 октября. Полоса для велосипедистов появилась на двух последних участках набережной — от площади Ломоносова до Невского проспекта и от Невского проспекта до площади Белинского. Всего в 2017 году в Петербурге планируют ввести пять новых веломаршрутов. Более подробно о планах Смольного по организации веломаршрутов по городу - читайте в материале «Санкт-Петербург.ру» «Далеко ли Петербургу до Амстердама, или как «велосипедизируют» Северную столицу». 

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