Концепцию нового речного вокзала в Петербурге представят до конца 2017 года. Запуск проекта с инфраструктурой для отдыха и развлечения туристов намечен на 2021 год. Об этом сообщил начальник отдела инфраструктуры петербургского комитета по туризму Алексей Китиков в рамках инновационного форума развития транспорта SmartTransport.

Новый причальный комплекс намерены создать выше Обуховского моста, в районе Рыбацкого проспекта. Проект займет четыре участка, на двух из которых намерены обустроить зеленую зону с объектами отдыха, остальные отдадут под здания портовой инфраструктуры (35 тыс. кв. метров) и непосредственной акватория с причалом.

По словам Алексея Китикова, концепция пока находится в кабинетах Смольного на стадии проработки. О возможных инвесторах проекта и предполагаемой стоимости чиновник не сообщал. При этом Китикова пояснил, что действующая инфраструктура для приема речных круизных судов не удовлетворяет потребности турбизнеса.

"Подобные объекты необходимы для отрасли. Важно, чтобы объект влился в застройку, стал знаковым городским объектом для туристов и горожан, по примеру морского пассажирского порта", - резюмировал Китиков. Смольный прорабатывает концепцию и экономические параметры проекта нового речного вокзала.

На данный момент в Петербурге нет речного вокзала, а лишь три причала, однако до 2012 года речной вокзал располагался на Обуховской набережной, но был ликвидирован.