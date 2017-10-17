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XIV «Балтийская звезда» нашла своих почетных обладателей

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© Фото: Интерпресс

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Генеральный спонсор международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона – банк ВТБ.

В Эрмитажном театре прошла торжественная церемония вручения Четырнадцатой международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах балтийского региона «Балтийская звезда». Генеральный спонсор премии – банк ВТБ.

В парадных интерьерах зрительного зала театра чествовали лауреатов премии «Балтийская звезда» – одной из самых престижных наград в области культуры и искусства в Европе. Гостями события стали обладатели «Балтийской звезды» прошлых лет, официальные представители стран Балтии в Петербурге, государственные деятели и меценаты.

Поприветствовал гостей и лауреатов генеральный директор Государственного Эрмитажа, член попечительского совета премии «Балтийская звезда» Борис Пиотровский: «Мы очень рады тому, что премия «Балтийская звезда» продолжает жить, и выбор ее всегда безупречен. Она собирает компанию замечательных людей, и то, что их не становится меньше, внушает большой оптимизм», – поделился с присутствующими руководитель музея.

От правительства города выступил вице-губернатор Петербурга Виктор Кириллов. Он отметил давние добрососедские отношения Северной столицы со странами Балтийского региона. «Символично, что церемония проходит в нашем городе, который объединяет традиции разных стран. Культура не знает границ и языков, и я хочу поздравить номинантов за вклад, терпение, труд», – подчеркнул вице-губернатор.

Одним из обладателей «Балтийской звезды» в этом году стал литовский актер театра и кино, заслуженный артист СССР Регимантас Адомайтис. В творческой биографии артиста участие в постановках Русского драматического театра Литвы в Вильнюсе и театра-фестиваля «Балтийский дом», а также яркие роли в кинокартинах, ставших «золотым фондом» отечественного кинематографа («Никто не хотел умирать», «Авария», «Богач-бедняк», «Трест, который лопнул и многих других).

«Для меня это неожиданный подарок в жизни. С Петербургом у Литвы давнишние связи еще с царских времен, когда наша интеллигенция ездила сюда получать образование», – отметил Адомайтис, и напомнил, что в период, когда происходит «много нехороших событий» укрепление связей особенно важно.

Имя другого лауреата в среде петербургской творческой элиты связано с развитием жанра «психологического балета» в России. «Балтийскую звезду» получил хореограф, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и народный артист России Борис Эйфман. «Моему театру уже сорок лет, и я рад получить такой подарок к его юбилею», – сказал он и поблагодарил организаторов события.

Еще одну «Балтийскую звезду» вручили немецкому режиссеру, известному яркими театральными постановками-интерпретациями русской классики, Люку Персевалю. Свой первый спектакль в России – «Макбет» по пьесе Шекспира – он представил в Петербурге, на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Русское театральное сообщество с восторгом приняло творчество Персеваля: режиссеру вручили премию Станиславского и «Золотую маску» за постановку «Вишневый сад».

За особый вклад в сценическое искусство лауреатом премии стал главный художник БДТ имени Товстоногова Эдуард Кочергин. Кроме уникальных декораций, которые мастер создал для отечественных и зарубежных спектаклей, Кочергин оформил свои театральные и личные воспоминания в книги, удостоенные литературных премий. Эдуард Кочергин поблагодарил экспертный совет «Балтийской звезды» от «представителей своего цеха»: «Это награда нашего ремесла», – уверен художник. Кстати, выставка работ Эдуарда Кочергина в честь его 80-летия развернулась в фойе Эрмитажного театра.

В номинации «Память» назвали имя журналиста и политического деятеля Антона Губанкова, который около с 2008 по 2011 год возглавлял комитет по культуре Смольного. За эти годы он инициировал премии, форумы и фестивали, которые сегодня являются знаковыми проектами культуры и искусства. Премию передадут родным Антона Губанкова, жизнь которого трагически оборвалась при крушении борта Минобороны над Черным морем.

В номинации «За поддержку культуры» премии удостоился Творческий центр «БОРЕЙ АРТ», который уже 26 лет объединяет в своих стенах представителей разных направлений современного искусства, проводит многочисленные выставки и творческие вечера, издает книги, а также готовит новое поколение независимых художников.

Лауреатам «Балтийской звезды» вручаются диплом о присуждении премии, золотой нагрудный знак, сертификат на денежную премию.

«Банк ВТБ выступает партнером вручения этой престижной премии тринадцатый год. Мы рады содействовать проекту, который заслуженно отмечает деятелей искусства, их вклад в развитие современной культуры и общества в целом», - отметил заместитель руководителя департамента корпоративной сети банка ВТБ - старший вице-президент Юрий Левченко.

Церемония прошла в рамках Международного театрального фестиваля «Балтийский дом», который стартовал в Петербурге в начале октября.

Международная премия «Балтийская звезда» появилась в 2004 году силами министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ, комитета по культуре Петербурга, Всемирного клуба петербуржцев, Центра Национальной славы и фонда «Балтийский международный фестивальный центр».

Лауреатами из года в год становятся деятели искусства и культуры, политики, бизнесмены, меценаты и общественные деятелей, чья жизнь и работа связаны со странами Балтийского региона. Соискателей выдвигает экспертный совет, в состав которого входят театральные критики, сотрудники посольств и генеральных консульств стран балтийского региона, руководители культурных центров и институтов стран балтийского региона, а также представители международных организаций. Решение о присуждении премии принимает попечительский советом.

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