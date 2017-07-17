В больнице Раухфуса появилось новейшее оборудование для лечения детских урологических заболеваний

Цистоуретроскоп – прибор последнего поколения в современной урологии. Аппарат оснащен тонким рабочим каналом и позволяет не только качественно обследовать и выявлять любые патологии мочевыводящей системы, но и делать хирургические операции или деликатно вводить лекарственные препараты. Оборудование для больницы Раухфуса создали с учетом физиологии детей от двух до шести лет: аппарат мал по размеру, но высокотехнологичен по функционалу.

Заместитель главного врача по хирургии ДГБ им. Раухфуса Наталья Щеголева рассказала, что урология – новое направление для больницы. «Урологическая патология у детей и взрослых встречается очень часто. Дети порой рождаются с врожденными пророками развития урологической системы. Чтобы начать лечение вовремя, необходима качественная диагностика. Безусловно, существует масса старых проверенных методов – УЗИ, рентген, химико-лабораторный метод и другие. Однако на сегодняшний день цистоскопия их превзошла», – пояснила врач. По ее словам, ранее операции на мочевыводящей системе делались открытым способом. Новый прибор позволяет не делать разрезов и большинство лечебных манипуляций провести без разрезов и травм. «Теперь срок реабилитации ребенка составит два-три дня, в случае полостной операции – около десяти дней. Это настоящий прорыв», – отметила Наталья Щеголева.

Рабочий канал прибора оборудуют нужными комплектующими инструментами и вводят пациенту. Тонкие детали позволяют полноценно обследовать, ввести лекарства, при необходимости – прооперировать больной орган, извлечь инородное тело и т.д. Все, что происходит внутри, отображается на цифровом мониторе. То есть процесс вмешательства видит не только хирург, но и группа других специалистов. Трансляцию можно записать и при необходимости посмотреть повторно. «Как правило пик операций мочевыводящей системы приходится на возраст около двух лет», – сообщила Наталья Щеголева.

Заместитель главного врача больницы им. Раухфуса Ирина Ильинец отметила: «Больница Раухфуса - старейший детский стационар, и сама история госпиталя подразумевает благотворительность. Наши давние друзья – банк ВТБ - выясняли наши основные проблемы и пожелания. Учитывая распространенность детских урологических патологий, оснащение хирургического отделения современным прибором стало очевидной необходимостью больницы».

Банк ВТБ подарил больнице это оборудование в рамках своей благотворительной акции «Мир без слез». Для малышей-пациентов организовали праздник с участим театра-студии «Смешарики» и приятными подарками.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко прокомментировал: «Мы рады вновь оказать посильную помощь старейшей детской больнице Петербурга. Уверены, новое современное оборудование позволит улучшить качество оказываемой помощи маленьким пациентам. А сегодняшний детский праздник и подарки их поддержат, подарят приятные эмоции и запомнятся надолго».

Помощь в приобретении дорогостоящего высокотехнологичного оборудования банк ВТБ оказывает больнице Раухфуса не первый раз. В 2015 году в рамках благотворительной программы банка «Мир без слез» отделение детской травматологии оснастили аппаратом для вакуумной терапии ран. Благотворительная программа банка направлена на поддержку учреждений детского здравоохранения с 2003 года.

СПб ГУЗ «Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса» рассчитана на 450 пациентов, лечение там походят более 30 тыс. детей ежегодно. В учреждении работает девять отделений экстренной и плановой помощи, реанимация и интенсивная терапия, диагностика. Отделение хирургии – одно из ведущих. Принимает около 250 малышей с серьезными и легкими травмами и патологиями за сутки. Ежегодно проводится до 15 тыс. различных операций. Направление урологии в хирургическом отделении появилось в 2016 году.