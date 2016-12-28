Роскомнадзор: Радио Nostalgia FM может потерять волну

На волнах радиостанции Nostalgia FM развернулся внутрикорпоративный конфликт между вещателем и владельцем СМИ. В результате радиостанция в буквальном смысле «раскололась» и, по мнению Роскомнадзора, находится под угрозой исчезновения. Подробности спора выяснял корреспондент «Санкт-Петербург.ру»

Гендиректор ООО «Мелодия» – компании-владельца лицензии на вещание радиостанции Nostalgia FM, Владимир Кузнецов и владелец СМИ с аналогичным названием Nostalgia FM Сергей Афанасьев (он же главный редактор) не нашли общего языка по вопросам производства эфира. Основные точки расхождений: вещательный сервер, подход к производству контента и рекламные ролики. В результате внутрикорпоратвивных войн радио «распалось» на два разных канала: на частоте 98,6 транслируется контент, утвержденный генеральным директором, а содержание интернет-эфира производит редакция Nostalgia FM под руководством Афанасьева.

Владимир Кузнецов стал генеральным директором «Мелодии» около трех месяцев назад. О конфликте стало известно после появления открытого письма редакции Nostalgia FM, опубликованного в официальной группе радиостанции «ВКонтакте». В нем говорится, что руководство ООО «Мелодия» «отключило» редакцию от эфира и производит контент без ее участия, а значит – создает «контрафактную продукцию». По мнению редакции, сейчас содержание радиоэфира противоречит лицензии на радиовещание и закону о СМИ.

«Редакция радиоканала не имеет никакого отношения к контенту, который начиная с 19 декабря 2016 года выходит на частоте 98,6МГц с позывными радиостанции Nostalgia FM. Таким образом, в эфире звучит подделка, производимая неустановленным кругом лиц», – говорится в обращении. Как следует из текста письма, «настоящую» «Ностальгию» сейчас можно услышать только в интернете.

Радиостанция Nostalgia FM вещает на частоте 98,6 МГц с осени 2014 года. Лицензия на вещание принадлежит компании ООО «Мелодия», СМИ под названием Nostalgia FM, закрепленное в лицензии, принадлежит Сергею Афанасьеву. Последний еще в 2012 году разработал концепцию радиостанциии, что в альянсе с ООО «Мелодия» позволило выиграть конкурс на частоту 98,6 МГц. Отношения между «Мелодией» и Nostalgia FM договорные, где СМИ является поставщиком контента для радиостанции. Как пояснил Сергей Афанасьев, изначально во взаимоотношениях с «Мелодией» у него было два варианта: войти в состав акционеров или стать владельцем СМИ и заключить договор с вещателем. Второй вариант показался Афанасьеву более приемлемым.

Фото: nostalgia.fm

У каждого из руководителей свое видение ситуации. Главный редактор «Ностальгии» Сергей Афанасьев сообщил «Санкт-Петербург.ру», что конфликт начался из-за того, что новый гендиректор предложил поменять формат, а также из-за рекламы, которая тоже является контентом, а значит – подведомственна Афанасьеву. Он убежден, что новый гендир не имел права вторгаться в редакционную политику и утверждать рекламу без его участия.

«Весь формат радиостанции делает моя редакция. Гендиректор, не очень понимая в рекламе, начал ставить рекламные ролики, которые могут стать проблемой с точки зрения проверок на правомочность. Я предложил временно приостановить подачу рекламы в эфир, после чего между нами начались стычки. Когда я понял, что мое требование не выполняется, я сообщил, что приостанавливаю рекламу до тех пор, пока не увижу документов на ролики. Тогда руководство «Мелодии» решило отключить наш сервер, с которого раньше подавалась программа, и сделать что-то свое «на коленке», незаконно пользуясь нашими джинглами. Сейчас они сами формируют программу, то есть, по сути, занимаются изданием контрафактной продукции», – пояснил ситуацию Афанасьев.

Кроме того, по его словам, в тот же период руководство «Мелодии» перестало выполнять финансовые условия договора с «Ностальгией». Главный редактор СМИ намерен обратится в Роскомнадзор с заявлением о временной приостановке вещания. «Основная проблема в том, что акционеры не вникают и не видят проблемы в сложившейся ситуации», – сетует Афанасьев.

Генеральный директор «Мелодии» Владимир Кузнецов прокомментировал «Санкт-Петербург.ру» свое решение о блокировке сигнала «Ностальгии» тем, что главред отказался транслировать контент с официального вещательного сервера.

«Меня полностью устраивает формат, который создает Сергей Афанасьев. Но нужно понимать, что СМИ не может вещать само по себе – эфир нужно делать на оборудовании, которое находится в подчинении станции, а не сторонней структуры. Когда есть подобная неподотчетность, возникают риски для существования компании. Я этого не хочу и считаю, что их нужно минимизировать, тем более компания уже находилась на грани банкротства из–за неграмотного управления», – пояснил позицию Кузнецов.

Он убежден, что как гендиректор компании-лицензиата обязан полностью контролировать все процессы работы радиостанции, в том числе взаимоотношения с рекламодателями. По его словам, рекламой в компании занимаются люди с 15-летним стажем, в которых он полностью уверен: «У нас реклама, согласно лицензии, составляет не более 25% месячного эфира. Каждый блок – две минуты. Я не понимаю, о какой незаконной рекламе говорит Афанасьев. Тем более, что за постановку рекламы отвечаю я». Ссылаясь на формулировки договора, он отметил, что у «Мелодии» есть эксклюзивные права на использование СМИ Nostalgia FM, при этом главный редактор формирует основу музыкального формата.

Фото: kommersant.ru

При этом ситуация с «раздвоением» «Ностальгии» Кузнецова, по его же признанию, не устраивает. «Я не знаю, каков эфир в интернете, но я точно знаю, что Сергей перестал им управлять. Неоднократно я просил присылать распоряжения музыкальному и техническому редакторам, управлять контентом, но Сергей сказал, что не намерен работать «под мою дудку». Тогда я принял решение об отключении эфира с неподконтрольного сервера. СМИ – это наш подрядчик, который, по сути, не выполняет функции. Меня напрягает, что эфир сейчас обезглавлен», – подытожил Кузнецов, сообщив, что сейчас в радиоэфире идут старые трансляции.

Гендиректор «Мелодии» отметил, что хочет решить конфликт мирным путем, однако готов и к тому, что Сергей Афанасьев все-таки решит расторгнуть договор: «В этом случае мы подадим бумагу на перелицензирование, и сделаем все по закону».

Адвокат Владимир Горбенко считает, что спор двух компаний должен решаться в рамках договора между редакцией («Ностальгия ФМ» – СМИ) и вещателем (ООО «Мелодия»). «СМИ «Ностальгия ФМ» необходимо определить, какие из авторских произведений незаконно используются ООО «Мелодия» или иной компанией. Это может быть использование товарного знака, музыкальной композиции и т.п. Если вещатель действительно незаконно использует объекты авторских прав, то «Ностальгия ФМ» вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием приостановить действие лицензии, а также в суд. Для целей фиксации нарушения необходимо осуществить обеспечение доказательств в нотариальном порядке», – говорит адвокат.

В Роскомнадзоре корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что знают о ситуации с Nostalgia FM, но до тех пор, пока ведомство не получило официальных писем и заявлений, вмешиваться в конфликт не намерены. Более того, представитель Роскомнадзора предостерег руководство радиостанции от радикальных шагов.

«Существует неразрывная связь между СМИ и лицензией. Лицензиат, если он начинает вещать не в соответствии с параметрами лицензии, становится правонарушителем и может лишиться лицензии. Я допускаю, что мы не найдем нарушений: то, что идет разное вещание, доказать сложно, поскольку тут много профессиональных нюансов. Но останется внутренний конфликт. Учредитель СМИ, конечно, вправе разорвать договор с вещателем, но таким образом и он лишается возможности вещания, а вещатель – лицензии. С точки зрения шахматной игры ситуация с «Ностальгией» – цугцванг, когда каждый ход ухудшает положение. Если дать делу законный ход, то проиграют оба, поэтому лучше разрешить этот конфликт мирным путем, чем скорее – тем лучше», – посоветовали в Роскомнадзоре. Тем более, что в перспективе могут пострадать и слушатели радио Nostalgia FM, однажды обнаружив белый шум вместо любимых мелодий.

Фото: vk.com/nostalgiafm

Экс-генеральный директор «Радио "Рокс"» Алексей Остроухов, который в свое время предложил Сергею Афанасьеву участвовать в конкурсе на радиочастоту (со слов С. Афанасьева – прим. ред.) полностью согласен с представителем Роскомнадзора. «Ситуация с «Ностальгией» – это попросту раздувание конфликта, который лежит в проблеме внутрикорпоративного управления. Конфликт не стоит выеденного яйца и ситуация невыгодна абсолютно всем: руководителям, собственникам, бренду – потеряют все. Сергей Афанасьев и Владимир Кузнецов – люди профессиональные и здравомыслящие, уважаю каждого в отдельности, но считаю, что им надо срочно находить общий язык. Бизнес не терпит склок. Надеюсь, что скоро все само уляжется», – считает Алексей Остроухов.

Радиостанция Nostalgia FM – творческое «дитя» с непростой судьбой. За свои несколько лет жизни она терпит внутрикорпоративные «бури», грозящие развалом, уже не впервые. В 2015 году волну чуть не потеряли, поскольку вещатель ООО «Мелодия» находился на грани банкротства. Причиной тому стал конфликт между акционерами и последующая «атака» кредиторов.

К чему приведет нынешний конфликт и останется ли Nostalgia FM в эфире, будет зависеть исключительно от дальнейших шагов действующих управленцев.