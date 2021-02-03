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Что известно к этому часу об акции в поддержку Навального на Невском

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© Фото: saint-petersburg.ru

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Ночная акция протеста против решения суда по делу Навального прошла в Петербурге. Мы собрали все, что стало известно к сегодняшнему утру о том, что происходило в центре города. Всего за небольшой промежуток времени было задержано более двух сотен человек.

Еще вчера днем в район Гостиного двора и Дворцовой площади начали стягиваться значительные полицейские силы. На Невском проспекте стояли автозаки, автобусы (для задержанных) и уборочная техника. Появились металлические желтые ограждения, которые силовики используют для отсечения толп во время массовых мероприятий.

Суд огласил решение о том, что Алексей Навальный приговаривается к 3,5 годам колонии общего режима около 20-20. Уже тогда стало понятным, что несмотря на позднее время, массового протеста в городе не избежать.

Штаб Навального в Петербурге долго колебался – приглашать людей на улицы или нет. Сначала они заявили журналистам, что призыва не будет. Затем, в одной из групп в Телеграм появилось сообщение с просьбой выходить, но моментально исчезло. Через как-то время на себя принял ответственность московский штаб. Он призвал петербуржцев выходить на улицы.

22-00 Первыми к Гостиному двору прибыли журналисты в желтых жилетках с надписью "Пресса". Они ожидали активистов. Первой пришла пара с большим пустым куском ватмана. Несмотря на то, что полотно было абсолютно пустым, они тут же отправились в автозак.

23-00 Людей постепенно ставновилось все больше. Стихийные группы собирались на углу с отелем Европа и передвигались по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. За ними следовали полицейские и задерживали их.

23-20 Правоохранительные органы действительно были готовы к протестам. То же самое можно сказать и о городских службах. Прибывающим на место людям блокировали возможность организованно идти и собираться в группы. Станции метро "Гостиный двор", "Невский проспект", "Площадь Восстания" и "Маяковская" мгновенно закрылись.

23-30 Полиция взяла в кольцо протестующих у Гостиного двора. Как сообщают очевидцы и телеграм-канал "Ротонда", силовики использовали электрошокеры во время задержаний, как и 31 января.

00-00 Несколько автобусов с задержанными отъехали от Гостиного двора. По оценкам находившихся на месте читателей "Санкт-Петербург.ру" число людей в них перевалило за сотню.

00-20 Сотрудники ОМОН начали передвижение от площади Восстания в сторону метро Невский проспект. Силовики заходили во дворы и выводили из этих убежищ активистов, которые там пытались прятаться.

00-30 Фактически, акция закончилась. Полицейские догоняли группы протестующих и задерживали их.

00-35 Закрытые ранее станции метро открылись. Акция завершилась. По данным ОВД-Инфо на момент этой публикцаии количество задержаных было 229 человек

 

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