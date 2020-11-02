СМИ Петербурга оказались не готовы освещать акцию протеста на Невском после приговора Навальному

Журналисты оказались не готовы освещать протестную акцию в Петербурге. Даже несмотря на то, что полицейские кордоны появились у Дворцовой площади и Гостиного двора еще днем и то, к чему ведется подготовка, было, очевидным. Фактически о происходящем в центре города говорят только два СМИ – "Фонтанка" и "Мойка78".

Стихийная акция в поддержку Алексея Навального началась около 22 часов. Местный штаб оппозиционера сначала заялял о том, что не будет призывать людей выходить на улицы. Затем, в одном из собственных телеграм-каналов объявил о сборе, но через несколько секунд сообщение было удалено. В конце концов, уже московский штаб политика попросил петербуржцев выходить на улицу с протестом против решения суда.

Сначала у Гостиного двора собрались многочисленные представители прессы в желтых жилетках, которые поджидали протестующих. Как только появились первые активисты, полицейские среагировали моментально – люди отправились в автозак.

Далее ситуация начала развиваться стремительно – буквально за час количество задержанных перевалило за два десятка.

Любопытно, что несмотря на обилие людей в желтых жилетках с надписью "Пресса", в информационном пространстве города об этом практически ничего не пишут. Он-лайн трансляции ведут только два городских СМИ – "Фонтанка" и "Мойка78". Несколько телеграм-каналов отрабатывают акцию, но не в массовом порядке. Ситуация полной неготовности местных медиа работать в ночное время выглядит достаточно странной. Не сумели вовремя сориентироваться даже издания, которые относят себя к либеральным. Ведь ограждения в городе появились еще днем, перед вынесением приговора Навальному.