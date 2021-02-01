Какие СМИ Петербурга чаще всего писали про Беглова в январе

Информационный портал "Санкт-Петербург.ру" совместно с сервисом автоматического мониторинга pMonitor составил новый рейтинг изданий и каналов в Телеграм, которые чаще всего говорили в последние две недели января о губернаторе Петербурга Александре Беглове. За основу рейтинга, как и в предыдущем списке за первую часть января взято количество упоминаний главы города.





СМИ Петербурга

Первое место рейтинга традиционно занимает медиа, которое принадлежат Смольному. На сей раз это сайт интернет-телевидения "Город+". За поседение 15 дней января издание упоминало Беглова в публикациях 203 раза. Очень заметно, что издание старается писать про губернатора часто и много. Дело в том, что 2021 году СМИ получит из городского бюджета сумму в 48,5 млн рублей. "Город+", который возглавляет журналист Алиса Чекушкина стремится максимально наполнить свои страницы текстами про работу Администрации и губернатора.

На втором месте – сайт "Петербургского дневника". Он упоминал главу города в статьях за тот же период 155 раз. При этом, издание потратит в текущем году в пять раз больше, чем "Город+" – 250,2 млн рублей. Впрочем, эта сумма выделена не только на поддержание электронного медиа, но и на печать бесплатной газеты. С любом случае, издание Кирилла Смирнова несколько отстает от "младшего брата" по сетке смольнинских СМИ.

Третье место в этот раз заняло издание "Невские новости". Оно стремительно набрало количество упоминаний по сравнению с теми цифрами, которые оно показало в нашем предыдущем рейтинге. Вероятно, это может быть связано со сменой главного редактора. 15-го января в должность руководителя редакции вступил экс-чиновник Смольного Андрей Краснобаев. "Невские" про губернатора с 16 по 31 января писали 141 раз, что почти в пять раз больше, чем результат предыдущих двух недель.

Четвертое место занимает сайт телеканала "Санкт-Петербург". В 2021-м году они получат из городского бюджета субсидию в 1 млрд 52 миллиона рублей. В издании поменялся главный редактор и генеральный директор компании-учредителя АО ГАТР. 11 января им стал Александр Малькевич. Сайт канала упоминал Беглова за вторую половину месяца текущего года всего 128 раз. Почти в два раза меньше, чем "Город+". Однако это на 72% больше, чем результат с 1 по 15 января. Вероятно, смена руководства дает свои плоды.

Пятое места рейтинга занимает издание "Мойка78" Олега Третьякова со 101 упоминанием. На шестом находится АБН Алексея Дементьева. Про губернатора в нем говорили за эти две недели 80 раз.

Официальный сайт Администрации города, где публикуются официальные пресс-релизы Смольного занял только шестую строку рейтинга с 78-ю упоминаниями. Этот результат выглядит довольно странным на фоне относительно высокой публичной активности Беглова в последнюю декаду января 2021 года.

Восьмое место заняло издание, которое связывают с Горным институтом - "Форпост Северо-Запад" (75 упоминаний), Gazata.Spb интернет-буржуя Андрея Рябых (71 текст с Бегловым) и Закс.Ру медиаменеджера Алексея Разоренова с 66-и новостями с губернатором.

Любопытно, что в десятку не вошел сайт лояльного Смольному "Телеканала 78". Издание, которое возглавляет Александр Анучкина говорило про губернатора всего 63 раза.



Телеграм-каналы



Как и в прошлом нашем рейтинге, первое место по упоминаниям губернатора в популярном мессенджере принадлежит официальному органу Смольного. К сожалению, ситуация с активностью за последние две недели не изменилась. Каналы проявляют меньшую активность в освещении работы Беглова.

Официальный канал пресс-службы Смольного "Управление информации", главу города с 16 по 31 января 79 раз, он находится на первой строке рейтинга. Далее – небольшой канал "Северный город" (50 раз). Далее следуют каналы так называемой "сетки Камнева" – "Петербург News" (26 раз), "Северная столица" (26 раз) и "Агрегатор" (23 упоминания).

Официальные телеграм-каналы изданий Смольного по-прежнему малоактивны в освещении деятельности губернатора Петербурга. Так, главный телеканал города "Санкт-Петербург" говорил про Беглова в Телеграм за две недели всего 12 раз, "Город+" - 11 раз и "Петербургский дневник" всего семь раз. Невысокая активность официальных медиа городской власти, вероятно, объясняется тем, что каналы в этих СМИ чаще всего ведутся по остаточному принципу журналистами, которые выполняют и другую работу. На них, возможно, тратят мало рабочего времени и внимания в целом.

Заметим, что последние две недели января стали гораздо более "урожайными" на информационные поводы с участием Беглова, чем начало года. Событий было много. Во-первых, в правительстве города произошли перестановки. По инициативе главы появились трое новых вице-губернаторов, которые проходили утверждение в Законодательном Собрании. Так же, Беглов проводил объезды, принимал участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Дня снятия блокады Ленинграда, смотре техники МЧС и некоторых других. Однако активность СМИ по освещению работы первого лица города выросла, за редким исключением, несущественно.



Следить за упоминаниями глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor и в телеграм-канале "Губернаторы СЗФО".