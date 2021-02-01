  • 1 Февраль 2021
USD 02.02.2021 75.5053 -0.7474
USD ММВБ 17:33 75.8927  
EUR 02.02.2021 91.5426 -0.7537
EUR ММВБ 17:33 91.7762  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Какие СМИ Петербурга чаще всего писали про Беглова в январе

Автор:

Темы дня

Рейтинг упоминаний первого лица города в СМИ и телегам-каналах Петербурга выходит каждые две недели.

Информационный портал "Санкт-Петербург.ру" совместно с сервисом автоматического мониторинга pMonitor составил новый рейтинг изданий и каналов в Телеграм, которые чаще всего говорили в последние две недели января о губернаторе Петербурга Александре Беглове. За основу рейтинга, как и в предыдущем списке за первую часть января взято количество упоминаний главы города.

СМИ Петербурга

Первое место рейтинга традиционно занимает медиа, которое принадлежат Смольному. На сей раз это сайт интернет-телевидения "Город+". За поседение 15 дней января издание упоминало Беглова в публикациях 203 раза. Очень заметно, что издание старается писать про губернатора часто и много. Дело в том, что 2021 году СМИ получит из городского бюджета сумму в 48,5 млн рублей. "Город+", который возглавляет журналист Алиса Чекушкина стремится максимально наполнить свои страницы текстами про работу Администрации и губернатора.

На втором месте – сайт "Петербургского дневника". Он упоминал главу города в статьях за тот же период 155 раз. При этом, издание потратит в текущем году в пять раз больше, чем "Город+" – 250,2 млн рублей. Впрочем, эта сумма выделена не только на поддержание электронного медиа, но и на печать бесплатной газеты. С любом случае, издание Кирилла Смирнова несколько отстает от "младшего брата" по сетке смольнинских СМИ.

Третье место в этот раз заняло издание "Невские новости". Оно стремительно набрало количество упоминаний по сравнению с теми цифрами, которые оно показало в нашем предыдущем рейтинге. Вероятно, это может быть связано со сменой главного редактора. 15-го января в должность руководителя редакции вступил экс-чиновник Смольного Андрей Краснобаев. "Невские" про губернатора с 16 по 31 января писали 141 раз, что почти в пять раз больше, чем результат предыдущих двух недель.

Четвертое место занимает сайт телеканала "Санкт-Петербург". В 2021-м году они получат из городского бюджета субсидию в 1 млрд 52 миллиона рублей. В издании поменялся главный редактор и генеральный директор компании-учредителя АО ГАТР. 11 января им стал Александр Малькевич. Сайт канала упоминал Беглова за вторую половину месяца текущего года всего 128 раз. Почти в два раза меньше, чем "Город+". Однако это на 72% больше, чем результат с 1 по 15 января. Вероятно, смена руководства дает свои плоды.

Пятое места рейтинга занимает издание "Мойка78" Олега Третьякова со 101 упоминанием. На шестом находится АБН Алексея Дементьева. Про губернатора в нем говорили за эти две недели 80 раз.

Официальный сайт Администрации города, где публикуются официальные пресс-релизы Смольного занял только шестую строку рейтинга с 78-ю упоминаниями. Этот результат выглядит довольно странным на фоне относительно высокой публичной активности Беглова в последнюю декаду января 2021 года.

Восьмое место заняло издание, которое связывают с Горным институтом - "Форпост Северо-Запад" (75 упоминаний), Gazata.Spb интернет-буржуя Андрея Рябых (71 текст с Бегловым) и Закс.Ру медиаменеджера Алексея Разоренова с 66-и новостями с губернатором.

Любопытно, что в десятку не вошел сайт лояльного Смольному "Телеканала 78". Издание, которое возглавляет Александр Анучкина говорило про губернатора всего 63 раза.


Телеграм-каналы


Как и в прошлом нашем рейтинге, первое место по упоминаниям губернатора в популярном мессенджере принадлежит официальному органу Смольного. К сожалению, ситуация с активностью за последние две недели не изменилась. Каналы проявляют меньшую активность в освещении работы Беглова.

Официальный канал пресс-службы Смольного "Управление информации", главу города с 16 по 31 января 79 раз, он находится на первой строке рейтинга. Далее – небольшой канал "Северный город" (50 раз). Далее следуют каналы так называемой "сетки Камнева" – "Петербург News" (26 раз), "Северная столица" (26 раз) и "Агрегатор" (23 упоминания).

Официальные телеграм-каналы изданий Смольного по-прежнему малоактивны в освещении деятельности губернатора Петербурга. Так, главный телеканал города "Санкт-Петербург" говорил про Беглова в Телеграм за две недели всего 12 раз, "Город+" - 11 раз и "Петербургский дневник" всего семь раз. Невысокая активность официальных медиа городской власти, вероятно, объясняется тем, что каналы в этих СМИ чаще всего ведутся по остаточному принципу журналистами, которые выполняют и другую работу. На них, возможно, тратят мало рабочего времени и внимания в целом.

Заметим, что последние две недели января стали гораздо более "урожайными" на информационные поводы с участием Беглова, чем начало года. Событий было много. Во-первых, в правительстве города произошли перестановки. По инициативе главы появились трое новых вице-губернаторов, которые проходили утверждение в Законодательном Собрании. Так же, Беглов проводил объезды, принимал участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Дня снятия блокады Ленинграда, смотре техники МЧС и некоторых других. Однако активность СМИ по освещению работы первого лица города выросла, за редким исключением, несущественно.

Следить за упоминаниями глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor и в телеграм-канале "Губернаторы СЗФО".

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram