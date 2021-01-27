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Как незаконно потратить 1,5 млн долларов из бюджета города и не понести наказания

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Прокуратура Петербурга подтвердила факт нецелевого расходования бюджетных средств, однако виновные не понесли наказания.

Журналисты портала "Санкт-Петербург.ру" продолжают рассказывать об особенностях работы некоторых подведомственных структур Смольного. Ранее мы писали о том, что Контрольно-счетная палата города провела проверку ГБУ "Город+" и нашла многочисленные нарушения за 2017-й, 2018-й и часть 2019-го годов. Претензии к работе ГБУ "Город+" касались контрактов на производство контента и выплат немотивированных премий. Но все не настолько просто. Оказывается, следом за КСП, дополнительную проверку проводила Прокуратура Петербурга. И она же подтвердила факт нецелевого расходования бюджетных средств, однако виновные не понесли наказания.

На странице 39 обширного документа с отчетом о работе Контрольно-счетной палаты за 2019 год, подробно описаны выводы, сделанные компетентными органами Санкт-Петербурга.
"..Расходование ГБУ «Город+» более половины объема предоставленной субсидий не могло быть признано соответствующим целям их выделения: в 2017 году – не менее 24,7 млн. рублей; в 2018 году – не менее 53,3 млн. рублей; в 1 полугодии 2019 года – не менее 12,4 млн. рублей", - говорится в документе.

Сложив эти цифры мы получим сумму, более 90 млн. рублей. Большая часть этих средств была потрачена, когда «Город+» возглавлял петербургский блогер Николай Камнев.

Получается, руководство ГБУ допустило нецелевое расходование более $1,5 млн бюджетных средств (по условному курсу 60 руб за 1 $), однако, несмотря на то, что прокуратура подтвердила выводы КСП, никаких дел по факту нецелевого расходования средств возбуждено не было.

Ситуация с полной тишиной вокруг "Города+" выглядит очень странной хотя бы даже потому, что в Петербурге достаточно подобных историй, которые доходили до суда. Взять, к примеру, уголовное дело на замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которое прогремело в Петербурге в 2020 году – ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями за нецелевое использование, по данным обвинения, всего 1,1 млн рублей бюджетных средств. В случае с «Город+» речь идет не об 1 млн рублей, а о сумме в 90 раз больше.

В отчете КСП указано, что после дополнительной работы над документами и устранении нарушений, дело решили не возбуждать. Говоря казенным языком "не нашлись причины для прокурорского реагирования". Почему-то органу показались достаточными меры, которые предприняли в "Городе+" после проверки КСП. Прокуратура просто перенаправила данные о контрактах с нарушениями петербургским антимонопольщикам (ФАС). На этом весь процесс остановился.

По всему выходит, что отдельным лицам можно запросто потратить средства из бюджета Санкт-Петербурга на цели, которые не соответствовали задачам, на которые эти средства выделялись и "выйти сухим из воды"?

Более того, остается не ясным что же произошло дальше с теми контрактами, которые ГБУ заключил с нарушением установленных законами процедур – были ли отменены заключенные контракты или были и возмещены в бюджет средства лицами, допустившими нарушение законодательства. Ответы на эти вопросы ищут журналисты портала "Санкт-Петербург.ру".

Также не понятна ситуация со «стимулирующими выплатами», которые были начислены сотрудникам "Город+" с нарушениями – были ли проведены проверки кому выплачивались данные средства и были предприняты попытки вернуть выплаченные средства. Напомним, что вчера суд в Петербурге признал сотрудниц Боткинской больницы винновными в мошенничестве за выплаты «мертвым душам» и обязал вернуть денежные средства.

Журналисты портала "Санкт-Петербург.ру" ожидают ответ от Прокуратуры и направили запрос в Федеральную антимонопольную службу, для того, чтобы прояснить ситуацию с нецелевым расходование более 90 млн бюджетных денег и узнать, почему дело по результатам проверки не получило дальнейший ход.

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