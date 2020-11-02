"Адмиралтейскую" открыли после технического обслуживания

Несмотря на то, что "Адмиралтейская" вступила в службу сравнительно недавно, из-за большого пассажиропотока постоянно требуется проводить ремонт подъемного оборудования. Сегодня ремонтные службы метро занимались эскалаторами. О том, что станция закрывается, было объявлено ранним утром. Однако, техническое обслуживание не заняло много времени и петербуржцы уже могут продолжать пользоваться станцией. Она работает полностью и на вход и на выход.

Ранее, сотрудники метрополитена закрывали станцию "Невский проспект" на выход со стороны канала Грибоедова. Это было связано с тем, что слишком много пассажиров пытались подняться на поверхность в одном месте. Объем потока явно превышал ресчетные возможности эскалаторов. Поэтому, сотрудники метро приняли решение перекрыть выход, чтобы избежать давки, если подъемные мехинизмы не выдержат такого количества людей.