Станцию "Невский проспект" закрыли на выход, чтобы избежать давки

Станция метро "Невский проспект" со стороны канала Грибоедова закрыта на выход. Когда она начнет работать в прежнем режиме пока не известно. Двери сотрудники закрыли из-за наплыва пассажиров - эскалаторы могут не выдержать наргузки и тогда случится давка.

Выход со станции метро "Невский проспект" со стороны канала Грибоедова закрыт, однако зайти туда по-прежнему можно. В подземном вестибюле слишком много пассажиров, сотрудники петербургской подземки оперативнно отреагировали на "человеческие пробки" и перекрыли выход, чтобы избежать давки на станции. Сейчас, нагрузка серьезнно превышает расчетную. Эскалаторы могут не справиться и это грозит остановкой работы всего узла. Тогда давки будет не избежать.

Остальные выходы открыты. Кроме этого, петербуржцы смогут выходить на других станциях зеленной ветки - "Василеостровской" и "Маяковской". Полностью открыты станции "Сенная Площадь" и "Горьковская".

Сегодня это не единственное закрытие в метро Петербурга. Утром стало известно о ремонтых работах на станции метро "Адмиралтейская" в связи с износом подвижной части экскалаторов.