В школе на Васильевском острове опровергли отравление детей

Директор школы №586 заявила о том, что никаких жалоб на питание от учеников и их родителей не поступало. Сигналы о вероятном отравлении школьников не подтвердились.

В медицинский кабинет василеостровской школы с жалобами на боль в желудке и другими симптомами отравления никто не обращался, - об этом директор учебного заведения Елена Зинченко сообщила корреспонденту издания "Мойка78". В школе всегда разбираются и проводят внутренние расследования, как только поступают жалобы на детское питание. Однако сегодня их не было.

Ранее, ряд петербургских СМИ распространили сообщение о том, что у нескольких учеников упомянутой школы, якобы обнаружились признаки пищевого отравления. Эта информация не подтвердилась.