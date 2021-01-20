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Советы Pulsar-NV по ночному наблюдению за дикой природой в России

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В связи с бурным развитием научно технического прогресса, а также появлением технологических решений, позволяющих наблюдать за окружающей природой в отсутствии выраженной освещённости, сильно возрос интерес людей к наблюдению за дикой природой в ночное время.

Это не только позволяет получить и изучить больше информации о повадках ночных обитателей, но и получить эстетическое наслаждение. В связи с этим, предоставляем вашему вниманию несколько советов, касающихся ночных вылазок с целью совершения природных наблюдений.

Закупите нужную аппаратуру

По той простой причине, что человек в основном получает большую часть информации из окружающей среды с помощью зрения, а ночью оно почти что бесполезно, появляется необходимость в использовании разной дополнительной техники. Большая часть этих приспособлений, так или иначе, рассчитана на то, чтобы облегчить процесс визуализации окружающих наблюдателя предметов в тёмное время суток. К такой технике, например, относятся:
- Тепловизорные бинокли;
- Тепловизоры;
- Приборы ночного видения.

Кроме всего прочего, необходимо понимать, что для абсолютно любой разнообразной современной техники такого плана необходимо приобретать дополнительные комплектующие. Они могут варьироваться достаточно широко. Начиная от всяческих аккумуляторов и заканчивая различными дополнительными насадками, расширителями угла зрения, мониторами и многими другими компонентами.

Учитывайте специфику повадок ночных зверей

В связи с тем, что большая часть зверей, которые предпочитают вести ноной образ жизни, имеют довольно скверно развитое зрение, их физиология и нервная система компенсирует этот недостаток довольно своеобразным путём. Дело в том, что в большинстве случаев, эти звери обладают невероятно развитым нюхом и слухом. В связи с этим в ходе сеансов ночных наблюдений за зверями, необходимо соблюдать несколько довольно простых правил:

- Постарайтесь предпринять всё, чтобы как следует замаскировать свой запах. Для этих целей, например, можно использовать специальные химические составы, или приобрести соответствующий костюм.
- Не производите чрезмерно много шума в процессе наблюдения
- Наблюдение уместнее всего производить из фиксированной позиции, дабы не распугать ночных жителей.

Необходимо также учитывать тот факт, что если эти правила будут нарушены, вы можете подвергнуть себя дополнительному риску. Безусловно, большая часть мелких зверей и хищников разбежится, однако, в то же время, вы рискуете привлечь много внимания к своей персоне со стороны крупных и потенциально опасных животных. К таким животным, например, можно отнести медведей, рысей, волков и других опасных зверей, ведущих преимущественно хищнический образ жизни.

Запаситесь терпением

В связи с тем фактом, что самой успешной тактикой наблюдения за ночными животными является, так или иначе, занятие стабильного наблюдательного пункта, нужно будет привыкнуть к тому, что звери могут появиться далеко не сразу. В некоторых случаях, на то, чтобы увидеть и зафиксировать хотя бы одного действительно занимательного представителя фауны, может уйти вплоть до нескольких часов. Этому факту способствует сразу два разнообразных фактора.
Во-первых, наблюдатель, в любом случае, поднимет некоторый шум в процессе формирования лёжки, лабаза или другого виду укрытия, а также по ходу проникновения внутрь него. Во-вторых, даже если пункт для наблюдения был сформирован и занят ещё в дневное время суток, нужно учитывать, что ночные животные, в отличии от дневных ведут чрезвычайно подвижный и активный образ жизни.

Выбирайте позицию с умом

При выборе будущей позиции для наблюдения, довольно разумно будет предварительно проанализировать местность и выбрать место, где вероятность появления зверей будет наибольшей. К таким местам, к примеру, можно отнести берега рек, озёр, а также открытую местность невдалеке от ручьев. Поскольку большая часть из видов зверей, встречающихся на территории России, не научился должным образом на протяжении длительного периода обходиться без воды – вы неминуемо обнаружите хотя бы нескольких из них у водопоя.

Кроме того, учитывайте, что разумнее всего будет занимать позицию в тех местах, которые можно открыто просматривать, без существенных помех со стороны окружающих объектов. К примеру, не разумно занимать место перед лесой чащей, поскольку деревья потенциально могут не дать вам нужного угла обзора на зверей, которых вероятно можно будет повстречать в округе.

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