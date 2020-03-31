Топ-7 приложений для изучения английского с разными методами обучения

Duolingo

С Duolingo вы будете учить английский в игровой форме, тратя в день от 10 минут до бесконечности, если захотите. Приложение позволяет подтянуть знания лексики и грамматики, помочь эффективнее заниматься на курсах или с репетитором и бысть довольным собой.

Приятный бонус – милый интерфейс и достижения, которые подкрепляют интерес.

Сколько: бесплатно, есть платный премиум-доступ

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Lingualeo

Образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, построенная на игровой механике. Здесь есть масса разнообразных тренировок, которые помогут расширить словарный запас, ежедневные задания, способные удержать в тонусе любого лентяя, а также сложные задания на письмо и аудирование.

С Lingualeo занимаются более 20 млн человек по всему миру.

Сколько: бесплатно, есть платный премиум-доступ

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Фото: Unsplash / @rafaelabiazi

Easy Ten

Принцип программы простой: вам нужно изучать и запоминать 10 иностранных слов ежедневно. Контролировать правильность произношения будут специальные тренажёры.

Всего в базе более 20 тыс. английских слов, так что Easy Ten хватит надолго. Новые слова можно разделять по тематическим спискам и отслеживать прогресс для дополнительной мотивации.

Сколько: бесплатно, есть платный контент

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Words

Изучение английского сложно представить без сервиса Words – это признаёт и редакция Apple: приложение становилось лучшим в категории «Образование» App Store.

Words подходит для расширения словарного запаса. В базе – более 400 тыс. слов и более 300 уроков. Первые из них доступны бесплатно, дальше придётся платить.

С приложением можно работать в офлайне.

Сколько: бесплатно, есть платная версия

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Фото: Unsplash / @brett_jordan

Memrise

Memrise также отмечали в редакции Apple. Сервис основан на научной методике, позволяющей изучать до 44 слов в час. С помощью мемов. Считается, что они позволяют лучше запоминать материал.

Помогают и различные игровые режимы, которые тренируют разные аспекты памяти, например, визуальное изучение, повторение и закрепление, быстрое вспоминание.

Пользователям доступны тысячи видео- и аудиозаписей носителей языка, тесты, аудирование. Курсы можно скачать и изучать оффлайн.

Сколько: бесплатно, есть платный контент

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HelloTalk

В качестве приложения для изучения английского языка подойдёт сервис HelloTalk. Это образовательная платформа, где учителями выступают носители языка со всего мира. Вы сможете говорить с ними и обмениваться текстовыми сообщениями. Найти собеседника легко: есть поиск по стране, городу и другим критериям.

Вы тоже можете примерить на себя роль учителя. В базе приложения около 100 языков.

В процессе обучения вы будете не только корректировать произношение, но и исправлять грамматические и синтаксические ошибки.

Сколько: бесплатно, есть платный контент

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English Grammar Test

В базе приложения более 60 тестов по 20 заданий, которые охватывают практически всю грамматику английского языка. Каждый вопрос посвящён отдельной теме. То есть, пройдя всего один тест, вы проверите свои знания сразу в нескольких разделах грамматики и выявите слабые места.

Тесты есть разные: разбитые по уровням знания языка и темам, а также смешанные. После прохождения теста приложение выдаёт правильные ответы и пояснения. Если у вас высокий показатель – около 80 % – двигайтесь дальше.

Сколько: бесплатное, есть реклама

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Фото: Unsplash / @idgeek