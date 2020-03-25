Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 25 марта

Главной новостью, по данным «Монитора», стало обращение президента России Владимира Путина к россиянам. Он объявил неделю с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, нерабочей с сохранением зарплат (структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и транспорт будут работать).

Также Путин перенёс голосование по поправкам в Конституцию РФ и предложил меры для поддержки экономики.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало увеличение интервала движения поездов в Петербургском метрополитене в дневное время.

Как сообщили в пресс-службе подземки, в утренние и вечерние часы поезда будут ходить как обычно. Принятые меры объяснили уменьшением пассажиропотока с 2,5 млн человек в сутки до примерно 1,7 млн.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало количество заболевших COVID-19. На момент написания статьи в России зафиксировали 658 случая заражения коронавирусом. За сутки – 163 новых случая. Из них 120 зарегистрировали в Москве. Также известно о шести новых случаях в Подмосковье и Крыму. В Петербурге ни одного нового заражения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.

В России выписаны 29 переболевших коронавирусом, в том числе три петербуржца. Проведено 193 тыс. исследований на COVID-19.

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Питер ТВ», Topspbtv и «Росбалт».