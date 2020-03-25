  • 26 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 78.7784  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 85.3039  
Нефть($) 25.03.2020 27.50 0.07
Нефть(p) 25.03.2020 1705.87 +11.58

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 25 марта

Автор:


© Фото: Смольская Ольга / ТАСС

Темы дня

Что в обращении к россиянам сказал Владимир Путин и сколько людей заболели COVID-19.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало обращение президента России Владимира Путина к россиянам. Он объявил неделю с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, нерабочей с сохранением зарплат (структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и транспорт будут работать).

Также Путин перенёс голосование по поправкам в Конституцию РФ и предложил меры для поддержки экономики.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало увеличение интервала движения поездов в Петербургском метрополитене в дневное время. 

Как сообщили в пресс-службе подземки, в утренние и вечерние часы поезда будут ходить как обычно. Принятые меры объяснили уменьшением пассажиропотока с 2,5 млн человек в сутки до примерно 1,7 млн.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало количество заболевших COVID-19. На момент написания статьи в России зафиксировали 658 случая заражения коронавирусом. За сутки – 163 новых случая. Из них 120 зарегистрировали в Москве. Также известно о шести новых случаях в Подмосковье и Крыму. В Петербурге ни одного нового заражения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.

В России выписаны 29 переболевших коронавирусом, в том числе три петербуржца. Проведено 193 тыс. исследований на COVID-19.

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Питер ТВ», Topspbtv и «Росбалт».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.03.20
    Что лучше – займ или кредитная карта?
    24.03.20
    Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака
    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram