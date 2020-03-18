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Картина дня: каникулы из-за коронавируса, запрет мероприятий численностью более 50 человек и рекомендация для людей старше 60 лет

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© Фото: Коньков Сергей / ДП

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Рассказываем, какие меры вводятся для борьбы с распространением вируса.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало объявление каникул во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. 

Как сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга, школы и колледжи города с 16 марта перешли на дистанционное обучение. Решение о посещении должны принимать родители учащихся. В вузах рекомендовали студентам не приходить на занятия.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала рекомендация Роспотребнадзора для людей старше 60 лет, которые находятся в группе особого риска из-за распространения коронавируса.

Пожилых людей призывают реже посещать общественные места, магазины, торговые центры, банки и МФЦ, избегать поездок на общественном транспорте. При необходимости Роспотребнадзор рекомендует вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику.

Людям советуют пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами и влажными салфетками для дезинфекции, чаще мыть руки с мылом. В ведомстве напомнили, что пожилые люди могут попросить близких или соцработников, чтобы те оплатили услуги ЖКХ и купили продукты дистанционно.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал запрет на массовые мероприятия в Петербурге численностью более 50 человек одновременно. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, в Северной столице запрещены досуговые мероприятия, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности. 

Как рассказал председатель комитета по культуре Константин Сухенко, Смольный ввёл запрет на посещение городских театров, музеев, выставочных залов, концертных организаций, городских кинотеатров и Ленинградского зоопарка. Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля.

Самыми оперативными в Северной столице оказались Topspbtv, Gazeta.SPb и «Питер ТВ».

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