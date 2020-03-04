Картина дня: фан-зоны чемпионата Европы 2020 и платные транспондеры на ЗСД

Главной новостью, по данным «Монитора», стало объявление расположения фан-зон к чемпионату Европы по футболу 2020. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора оргкомитета в Петербурге Алексея Сорокина, их откроют на Конюшенной и Дворцовой площадях.

На Конюшенной площади появится «Футбольная деревня УЕФА», где можно будет посмотреть все матчи чемпионата; на Дворцовой – «Зона публичного просмотра», на которой покажут матчи, начиная с четвертьфинала.

Второй новостью стали транспондеры для оплаты проезда по ЗСД, которые станут платными с 10 марта. Их можно будет купить или арендовать на пунктах оплаты проезда. Стоимость устройства – одна тысяча рублей, аренда – 50 рублей в месяц.

Как сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы», в марте заканчивается действие программы по бесплатной выдаче транспондеров. Транспондеры, выданные бесплатно, продолжат действовать до окончания их срока службы. Он составляет около 5–7 лет.

Третьей новостью дня стал бесплатный вход в Эрмитаж в честь 8 марта. По бесплатному билету можно будет посетить все экспозиционные комплексы музея с 10:30 до 18:00.

При этом вход в некоторые отделы Эрмитажа останется платным, как и экскурсии.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Росбалт», «Невские новости» и Gazeta.SPb.