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Картина дня: весенний температурный рекорд и устойчивая мобильная связь и интернет в метро Петербурга

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Какой рекорд побит в этот раз и когда в подземке будет ловить сеть.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал весенний температурный рекорд Петербурга. В понедельник, 2 марта, во второй половине дня температура воздуха достигла +5,9 градуса.

Как сообщили в УГМС по Северо-Западу, так тепло в городе на Неве не было с 1997 года, когда столбик термометра остановился на отметке в +5,4 градуса.

За прошедшую зиму было побито 11 рекордов максимальной температуры воздуха. Это была первая в истории Северной столицы зима с положительной средней температурой, составившей +1,3 градуса, что на 7,8 градуса выше нормы.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало признание Дома культуры имени Ильича на Московском проспекте (ныне культурный центр «Московский») объектом культурного наследия регионального значения. Распоряжение об этом подписал глава КГИОП Сергей Макаров.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали планы МТС, «Билайна» и Tele2 к 2021 году обеспечить бесперебойную связь в петербургском метро, в том числе между станциями. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:45), ДП (13:55) и «Невские новости» (14:35).

Сотовые операторы подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах подземки. МТС займётся «синей» и «оранжевой» ветками, «Билайн» – «красной» и «зелёной» (от «Василеостровской» до «Рыбацкого»), Tele2 – «фиолетовой» и «зелёной» (от «Приморской» до «Беговой»). Планируется, что у абонентов операторов будет устойчивый сигнал во всём метро.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Росбалт», «Невские новости» и Gazeta.SPb.

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