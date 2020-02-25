Картина дня: врезавшийся в толпу пешеходов автомобиль в Купчино и блэкаут в центре Петербурга

Главной новостью, по данным «Монитора», стало ДТП в Купчино, после которого выехавший на тротуар автомобиль сбил четверых пешеходов.

«Во Фрунзенском районе Петербурга на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали четыре человека: мужчина в тяжёлом состоянии, женщина в среднем состоянии тяжести и двое несовершеннолетних», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал блэкаут в Центральном районе, который случился днём во вторник, 25 февраля. О массовом отключении электроэнергии рассказали петербуржцы в социальных сетях. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:20), Regnum (15:50) и topspb (16:00).

На подстанции произошёл сбой, без света остались несколько домов в Центральном районе, а также, по данным «Фонтанки», вблизи Сенной площади, начала Московского проспекта и Гороховой улицы.

Перебой случился на сети, которая введена в эксплуатацию почти 70 лет назад. На момент написания статьи бригада ремонтников устранила неполадки.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало столкновение трамвая «Чижик» с полицейской машиной на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков во вторник утром, 25 февраля. Из-за аварии движение трамваев на линии было временно приостановлено.

В машине везли на судебное заседание мужчину, которого подозревают в грабеже. Инцидент произошёл 23 февраля в ТЦ «Заневский каскад». На четвётом этаже «Человек-паук» и «Робот Бамблби» проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу при помощи колонки и телефона. Арестованный подошёл к колонке и забрал смартфон. «Бамблби» пошёл за ним с криками, после чего в дело вмешалась охрана ТЦ. Мужчину задержали, а затем арестовали.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», topspbtv и «78».