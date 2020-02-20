Картина дня: Шнуров в политике и вопрос петербурженки о зарплате Путина

Главной новостью, по данным «Монитора», стало вступление музыканта Сергея Шнурова в «Партию Роста». По данным «Открытых медиа», он возглавит список партии на выборах в Госдуму по решению администрации президента. Первыми об этом написали topspb (12:50), «78» (12:55), mr-7 (13:00).

Шнуров вступил в «Партию Роста» днём в четверг, 20 февраля, на встрече в Петербурге. Партбилет ему вручил глава партии Борис Титов. Сам музыкант заявил: «Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее».

Официально в «Партии Роста» не подтверждали, что Шнуров возглавит предвыборный список партии на выборах в Госдуму. Как сказал Титов, вопрос о первом месте в списке ещё не обсуждался.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос петербурженки о зарплате 10800 рублей и доходах Владимира Путина. В Кремле вопрос провокационным не считают.

В среду, 19 февраля, Путин приехал в Петербург и принял участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. После возложения цветов к памятнику первого мэра Северной столицы глава государства пообщался с гражданами.

На вопрос женщины, как можно прожить на 10800 рублей в месяц, Путин ответил: «Думаю, что очень трудно». После этого та предположила, что у президента зарплата намного больше. Путин заявил, что «есть гораздо более высокие зарплаты». У президента, по его словам, зарплата не самая высокая.

«Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его», – позднее прокомментировал ситуацию Песков.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало открытие после реконструкции спорткомплекса Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей» в Невском районе Петербурга.

Были приведены в порядок волейбольная площадка и три бассейна: на 25, 50 метров и детский. В пристройке «Алмаз-Антея» теперь могут тренироваться футболисты. Работы заняли два года.

В торжественной церемонии открытия приняли участие члены правительства Петербурга, ленточку перерезал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», Gazeta.SPb и «Невские новости».