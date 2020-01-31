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Картина дня: один погибший при обрушении СКК «Петербургский» и арест бывших полицейских по делу Голунова

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© Фото: Reuters

Темы дня

Что известно об обрушении спорткомплекса и где появится второй вестибюль «Василеостровской».

Главной новостью, по данным «Монитора», стало незапланированное обрушение конструкций стен и кровли СКК «Петербургский» во время демонтажа крыши. Инцидент произошёл в пятницу, 31 января, около 15:00. В результате обрушения погиб один рабочий, его тело нашли под завалами. Как сообщает пресс-служба МЧС, погибший – мужчина 1990 года рождения.

В общей сложности обрушилось 80% конструкций спорткомплекса. Площадь обрушения – около 25 тыс. кв. м.

Проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал арест пятерых бывших полицейских по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Четверо из них отказались признать вину.

Срок ареста – 2 месяца. Слушание проходило в Басманном районном суде Москвы.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал проект второго вестибюля станции метро «Василеостровская», который представил Смольный. Информация появилась на сайте администрации Петербурга.

Согласно документам проекта, второй вестибюль появится на 11-й линии Васильевского острова между домами №34 и №40.

С 22 января по 22 февраля в Северной столице проходят публичные слушания по документации «Проект планировки и межевания территории для размещения второго вестибюля станции Василеостровская». Администрация города ждёт предложения и замечания до 13 февраля.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Росбалт».

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