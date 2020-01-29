Картина дня: задержание пятерых экс-полицейских по делу Голунова и аномально тёплый февраль в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стало задержание пятерых бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова. Их подозревают в фальсификации улик, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

«По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище», – сообщает СК.

«Подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и так же незаконно хранились и перевозились», – добавили в СК.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал представленный проект обновлённого СКК «Петербургский» у станции метро «Парк Победы». Ледовую арену готовят к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Компания «СКА Арена», которая выиграла конкурс на строительство нового здания, обнародовала рендеры проекта. Об этом сообщает «Фонтанка».

Площадь арены составит 167 тыс. кв. м, высота – 49 м, вместимость – не менее 20 тыс. зрительских мест.

Фото: «ГорКапСтрой»

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал прогноз погоды на февраль в Петербурге. Как считают синоптики, последний месяц зимы будет аномально тёплым. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на Михаила Леуса из центра «Фобос».

В феврале ожидаются похожие на январские перепады температуры: один-два морозных дня будут чередоваться с двумя-четырьмя тёплыми. При этом в среднем февраль будет холоднее января.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Росбалт».