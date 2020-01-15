Картина дня: послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства России

Главной новостью, по данным «Монитора», стало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Путин объявил, что в России будут выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка – около 466 тыс. рублей. При рождении второго ребёнка семья будет иметь право получить ещё 150 тыс. рублей.

Как пообещал президент, программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца декабря 2026 года.

Путин предложил внести поправки в Конституцию, принятую в 1993 году. Среди них, например: «чиновники, судьи и депутаты не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство», «ужесточить требования к кандидатам в президенты – они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства», «убрать оговорку о президентстве два срока подряд», «Госдума должна получить право утверждать кандидатуры премьера и всего правительства, президент не должен иметь право отклонить их», «повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», «увеличить независимость прокуратуры от местных властей», «закрепить, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного уровня в регионе».

Поправки должны будут внести после проведения всеобщего голосования.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала отставка правительства России. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи кабинета с президентом.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было бы правильно, чтобы, в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», – заявил Медведев.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин уже подписал соответствующий указ. «В соответствии с пунктом „в“ статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложены на Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

На фоне новости об отставке правительства РФ снизился курс рубля. На Московской бирже доллар поднялся до 61,725 рубля, что на 30 копеек больше, чем было до заявления Медведева.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала аномально высокая температура воздуха, которая ожидается в Петербурге и Ленобласти в ближайшие дни. Как пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие пять дней в большей части России будет зафиксировано отклонение от климатической нормы примерно на 12 градусов.

В зоне аномального тепла окажется Петербург и Ленобласть, а также регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, Вологодская, Псковская области и Поволжье. Такая же погода будет в Красноярском крае, на юге Якутии, в Хабаровском крае.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 15 января, Петербург побил свой температурный рекорд впервые за 45 лет. В 15:00 температура воздуха достигла +5,6 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в 1975 году.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Пятый канал» и Gazeta.SPb.