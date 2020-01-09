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Картина дня: обновление железных дорог Петербурга за 600 млрд рублей и открытие Музея исламской культуры

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© Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Как РЖД планирует развивать железнодорожный узел и где откроется музей-институт.

Главной новостью, по данным «Монитора», стали планы ОАО «РЖД» обновить железные дороги Петербурга. Компания завершила разработку концепции развития железнодорожного узла города, которая приведёт к модернизации грузового и пассажирского движения. По предварительным оценкам, затраты составят 598,6 млрд рублей до 2030 года, передаёт «Коммерсантъ».  

В планах компании – развитие двух железнодорожных полуколец в Северной столице, а также вывод транзитных грузопотоков из города, при его прогнозном росте к 2030 году в 1,4 раза, до 261 млн тонн.

Порядка 57% от суммы инвестиций предполагается направить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% – на грузовое движение, оставшееся – на другие мероприятия по модернизации инфраструктуры.

Срок окупаемости проекта должен составить 25 лет.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала передача Дома Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщает портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».

Музей организуют по просьбе главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало предупреждение спасателей о гололёде в Петербурге в пятницу, 10 января. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Северной столице будет преимущественно без осадков.

Ночью порывы юго-западного ветра достигнут 5-10 м/с, днём – 3-8 м/с. Температура воздуха – от -1 до +1 градуса.

Атмосферное давление ночью останется без изменений, днём слабо повысится.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Gazeta.SPb и «Пятый канал».

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