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Картина дня: отмена парада в День снятия блокады Ленинграда и режим «открытого неба» в Пулково

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© Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

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Чем заменят парад и сколько будет действовать режим седьмой «свободы воздуха».

Главной новостью, по данным «Монитора», отмена парада в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Такое решение приняли в Смольном во вторник, 24 декабря. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (10:55), ДП и «Фонтанка» (11:10). 

Вместо парада на Дворцовой площади Петербурга 27 января 2020 года будет организована интерактивная программа с ретроавтомобилями и техникой, а также кашей, чаем и угощениями.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало продление срока содержания под стражей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года удовлетворить», – огласила решение судья.

В настоящее время Соколов находится в московском центре имени Сербского, где ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу. В Москву его перевели из петербургских «Крестов».

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало введение режима «открытого неба» в Пулково с 1 января 2020 года. Он будет действовать пять лет, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

По итогам переговоров заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой «свободе воздуха» выразили авиакомпании Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие.

В перечень направлений, в которых будут осуществляться полёты, вошли 30 стран, пишет ТАСС. Они разделены на две группы.

Авиаперевозчики из стран первой группы будут пользоваться седьмой «свободой воздуха», при которой они смогут летать из Петербурга в страны, где не зарегистрированы. В эту группу включена 21 страна: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Для второй группы введут некоторые ограничения по пунктам вылета и прилёта.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», «Фонтанка» и Topspbtv.

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