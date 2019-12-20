Картина дня: саммит ЕАЭС и закрытие магазинов Spar и «Семья» в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в который входят Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Россия. ВЕЭС – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Заседание проходит в Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. В ходе переговоров стороны рассмотрят текущие вопросы деятельности ЕАЭС и наметят задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка.

Из-за саммита в центре Петербурга образовались серьёзные заторы.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало закрытие магазинов Spar и «Народная семья» – брендов, которые принадлежат холдингу «Интерторг». Большинство магазинов закрыты для покупателей с пятницы, 20 декабря.

В последний день работы, 19 декабря, петербуржцы пришли в магазины купить ликвидируемые товары. На продукты назначали скидки до 50%, на алкоголь – до 70%.

Некоторые магазины Spar продолжат работать до конца года. По данным «Фонтанки», нереализованную продукцию вывозят в десять точек: предположительно, два гипермаркета (ул. Коллонтай, 10 и Колпинское шоссе, 32) и восемь супермаркетов (Кузьминское шоссе, 66, пр. Художников, 11, пр. Наставников, 38, Пулковская ул., 14, Дачный пр., 20, Железноводская ул., 68, пр. Ударников, 28, Каменноостровский пр., 42).

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали учения в рамках закона об изоляции Рунета, которые пройдут в понедельник, 23 декабря.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на Министерство связи, в ходе учений планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», а также «организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ». В ведомстве отметили, что учения «носят исследовательский характер» и никак не помешают пользователям.

Учения по изоляции Рунета будут проводиться не реже одного раза в год.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Пятый канал».