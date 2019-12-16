Картина дня: помощь дронов в борьбе с сосульками и повышение стоимости проезда по «Подорожнику» в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стал новый способ мониторинга ситуации с наледью на петербургских крышах с помощью дронов. Первыми об этом написали Regnum (15:30), Gazeta.SPb (16:35) и «78» (17:45).

Как заявил глава Государственной административно технической инспекции Олег Зотов, дроны могут помочь властям в онлайн-режиме получать информацию о проделанной работе по очистке от снега и наледи кровель нежилых зданий, которые находятся в ведении государственных учреждений.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало подорожание стоимости проезда по «Подорожнику» в Петербурге в 2020 году. Об этом сообщается в документе, опубликованном в понедельник, 16 декабря, комитетом по тарифам на официальном сайте Смольного.

«Стоимость с 1-й по 10-ю поездку в течение месяца на 2020 год, исходя из тарифа за одну поездку, станет 38 рублей. С 11-й по 20-ю поездку – 37 рублей, с 21-й по 30-ю – 36 рублей, с 31-й по 40-ю – 35 рублей, с 41-й – 34 рубля», – сообщается в документе.

Ранее все поездки по «Подорожнику» на 2020 год планировалось сделать на рубль дешевле новых цен, указанных выше.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало выдвижение бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова в вице-губернаторы Петербурга. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня. Кандидатура Соколова внесена в Законодательное собрание Северной столицы. Обращение направил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в случае согласования кандидатуры в Смольном Соколов будет заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Пятый канал».