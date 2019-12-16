  • 17 Декабрь 2019
USD 17.12.2019 62.7686 +0.2142
USD ММВБ 19:23 62.4319  
EUR 17.12.2019 69.9431 +0.0823
EUR ММВБ 19:23 69.6409  
Нефть($) 17.12.2019 65.89 +0.80
Нефть(p) 17.12.2019 4135.82 +64.15

Картина дня: помощь дронов в борьбе с сосульками и повышение стоимости проезда по «Подорожнику» в Петербурге

Автор:


© Фото: Сергей Коньков / ПД

Темы дня

Как дроны помогут с проблемой наледи на крышах и насколько подорожает проезд в подземке.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал новый способ мониторинга ситуации с наледью на петербургских крышах с помощью дронов. Первыми об этом написали Regnum (15:30), Gazeta.SPb (16:35) и «78» (17:45).

Как заявил глава Государственной административно технической инспекции Олег Зотов, дроны могут помочь властям в онлайн-режиме получать информацию о проделанной работе по очистке от снега и наледи кровель нежилых зданий, которые находятся в ведении государственных учреждений.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало подорожание стоимости проезда по «Подорожнику» в Петербурге в 2020 году. Об этом сообщается в документе, опубликованном в понедельник, 16 декабря, комитетом по тарифам на официальном сайте Смольного.

«Стоимость с 1-й по 10-ю поездку в течение месяца на 2020 год, исходя из тарифа за одну поездку, станет 38 рублей. С 11-й по 20-ю поездку – 37 рублей, с 21-й по 30-ю – 36 рублей, с 31-й по 40-ю – 35 рублей, с 41-й – 34 рубля», – сообщается в документе.

Ранее все поездки по «Подорожнику» на 2020 год планировалось сделать на рубль дешевле новых цен, указанных выше.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало выдвижение бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова в вице-губернаторы Петербурга. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня. Кандидатура Соколова внесена в Законодательное собрание Северной столицы. Обращение направил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в случае согласования кандидатуры в Смольном Соколов будет заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Пятый канал».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram