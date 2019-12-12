Картина дня: крупный пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» и задержание подозреваемых в избиении девушки в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

«Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, десять из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжёлое. Большинство получило отравление продуктами горения», — сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение медицины катастроф по Мурманской области. Ещё три человека числятся пропавшими без вести.

Пожар на авианосце, который находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, вспыхнул утром в четверг, 12 декабря. Максимальная площадь возгорания составила 600 кв. м. По словам главы Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова, пожар начался во время сварочных работ. «На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования. В результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на Рахманова.

На настоящий момент очаг возгорания на крейсере локализован. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало задержание Центром по противодействию экстремизму четырёх из семи человек, предположительно причастных к избиению 18-летней девушки.

Как пишет «Фонтанка», троим задержанным вменяется статья об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Четвёртый проходит как свидетель. На допросе один из них сказал, что им не понравился внешний вид девушек и то, что они держались за руки.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 9 декабря, в кафе на Лиговском проспекте. Группа из семерых мужчин начала оскорблять девушек, их называли лесбиянками и мешали пройти. Одну из девушек дважды ударили по лицу: в челюсть и висок. Ей диагностировали сотрясение мозга и зашили губу. Она подала заявление в полицию.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала предстоящая лекция историка, краеведа и журналиста Льва Лурье, которая состоится в воскресенье, 15 декабря. Итоги уходящего десятилетия 21 века Лурье подведёт в 17:00 в кинотеатре «Дом Кино» на Караванной улице. Историк выделит главные детали последних лет и проанализирует ключевые события. Кроме того, он попытается ответить на вечные герценовский и чернышевский вопросы: «кто виноват?» и «что делать?».

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Pitertv и Topspbtv.