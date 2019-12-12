  • 12 Декабрь 2019
USD 13.12.2019 63.2257 -0.3396
USD ММВБ 23:21 62.8795  
EUR 13.12.2019 70.4271 -0.0287
EUR ММВБ 23:21 69.8934  
Нефть($) 12.12.2019 64.39 +0.85
Нефть(p) 12.12.2019 4071.10 +32.16

Картина дня: крупный пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» и задержание подозреваемых в избиении девушки в Петербурге

Автор:


© Фото: ТАСС

Темы дня

Из-за чего случился пожар и что известно об инциденте в центре города.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

«Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, десять из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжёлое. Большинство получило отравление продуктами горения», — сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение медицины катастроф по Мурманской области. Ещё три человека числятся пропавшими без вести.

Пожар на авианосце, который находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, вспыхнул утром в четверг, 12 декабря. Максимальная площадь возгорания составила 600 кв. м. По словам главы Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова, пожар начался во время сварочных работ. «На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования. В результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на Рахманова.

На настоящий момент очаг возгорания на крейсере локализован. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. 

Второй новостью, по данным «Монитора», стало задержание Центром по противодействию экстремизму четырёх из семи человек, предположительно причастных к избиению 18-летней девушки.

Как пишет «Фонтанка», троим задержанным вменяется статья об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Четвёртый проходит как свидетель. На допросе один из них сказал, что им не понравился внешний вид девушек и то, что они держались за руки.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 9 декабря, в кафе на Лиговском проспекте. Группа из семерых мужчин начала оскорблять девушек, их называли лесбиянками и мешали пройти. Одну из девушек дважды ударили по лицу: в челюсть и висок. Ей диагностировали сотрясение мозга и зашили губу. Она подала заявление в полицию.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала предстоящая лекция историка, краеведа и журналиста Льва Лурье, которая состоится в воскресенье, 15 декабря. Итоги уходящего десятилетия 21 века Лурье подведёт в 17:00 в кинотеатре «Дом Кино» на Караванной улице. Историк выделит главные детали последних лет и проанализирует ключевые события. Кроме того, он попытается ответить на вечные герценовский и чернышевский вопросы: «кто виноват?» и «что делать?».

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Pitertv и Topspbtv.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram