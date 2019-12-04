Картина дня: запрет кальянных в жилых домах и массовые превышения скорости на ЗСД

Главной новостью, по данным «Монитора», стало обсуждение петербургскими депутатами запретах кальянных в жилых домах. Первыми об этом написали «Невские новости» (00:25) и «78» (11:20).

Депутаты хотят внести правки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». По их мнению, проблема кальянных актуальна не только для Петербурга, но и других городов России, так как эти заведения являются потенциальным источником пожара.

Петербургский парламент уже рассматривает подобный законопроект. После окончательного утверждения в Северной столице поправки в закон должны поддержать в Госдуме.

Проект предполагает запрет на курение кальянов в нежилых помещениях жилых домов, пристройках к ним и прилегающих дворах. Нарушителям будут грозить штрафы от 10 до 50 тыс. рублей.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали массовые нарушения скорости на ЗСД.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за два месяца эксплуатации камеры контроля скорости на ЗСД зафиксировали более 260 тыс. нарушений. Часть камер заработала с 14 октября, остальные – 24 октября.

Камеры фиксируют только тех, кто едет быстрее 110 км в час, но есть отдельные участки, где максимально разрешённая скорость 90 км в час. В ГИБДД отметили, что благодаря камерам на ЗСД нарушений становится меньше.

На данный момент датчики отслеживают превышение скорости в конкретной точке, но в перспективе будут контролировать и среднюю скорость.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал неблагоприятный прогноз погоды в Северной столице на четверг. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, 5 декабря скорость западного и юго-западного ветра будет достигать 18 м/с. Петербуржцев просят быть внимательными и осторожными. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В Ленобласти ожидается усиление ветра и осадки. Температура воздуха днём составит от +1 до +6 градусов. Во второй половине дня в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, на востоке – с мокрым снегом.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.