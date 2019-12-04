Где можно покормить белок: семь мест в Петербурге и окрестностях

Любые белки любят орехи, например, кедровые или фундук. Но у городских грызунов рацион пошире: они любят – сырые семечки, крекеры без соли, галетное печенье, овощи, сухофрукты, фрукты – яблоки, груши, бананы. Важно: белок нельзя кормить арахисом (ни сырым, ни жареным) и миндалём.

Удельный парк

Удельный парк – один из старейший в Петербурге: ему почти 200 лет. Ещё при Петре I часть территории, на которой затем располагался парк, была отведена под выращивание корабельной сосны (по легенде, на территории парка растёт сосна, которую царь посадил собственноручно).

В парке есть небольшой «бельчатник» – участок леса неподалёку от центральной аллеи, огороженный железной решёткой, с необычными кормушками для птиц. Здесь белки сами подбегают, чтобы ухватить орешек из рук посетителей парка.

Где: пр. Энгельса, 28А

Как добраться: 5 минут пешком от станции метро «Удельная» или «Пионерская»

Парк Сосновка

В 1830-х годах, когда окрестности Лесного института (ныне Лесотехнической академии) постепенно превращались в дачную местность, земли к северу от неё, поросшие сосновым лесом, стали именовать Сосновкой.

Дачники использовали Сосновку для уединённых прогулок. Летом 1844 года «по сосновым рядам» любили гулять и беседовать Иван Тургенев и Виссарион Белинский.

В настоящее время парке можно не только насладиться запахом хвои, но и покормить любопытных белок. В Сосновке для них установлены специальные кормушки.

Где: Северный пр., 11

Как добраться: 20 минут пешком от станции метро «Озерки»

Фото: Unsplash / @cmart10

Парк Политехнического университета

Рядом с Политехническим институтом находится небольшой ухоженный парк, по которому каждый день проходят сотни будущих инженеров и экономистов. Парк любят и часто убирают, поэтому он чистый.

Белок здесь заметить не так легко, но зато они смелые и берут угощения из рук.

Где: Политехническая ул., 29

Как добраться: 5 минут пешком от станции метро «Политехническая»

Парк Александрино

Одно из любимых мест жителей Кировского района и объект культурного наследия России. Он делится проспектом Ветеранов на две части: северную и южную. Пушистых зверьков в парке подкармливать можно и нужно. Взамен они могут позировать для удачных фотографий.

Где: пр. Ветеранов

Как добраться: 15 минут пешком от станции метро «Проспект Ветеранов».

Фото: Unsplash / @toimetaja

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

В ЦПКиО, который славится живописными прудами и дорожками, белок завезли специально. Теперь пушистые зверьки – гордость Елагина острова. На территории парка можно встретить рыжих, алтайских и чёрных белок.

Многие зверьки здесь буквально ручные и сами подбегают к посетителям парка, чтобы угоститься. Корм для них продаётся в парке у входа.

Где: Елагин остров, 4

Как добраться: 10 минут пешком от станции метро «Старая Деревня»

Шуваловский парк

Загадочный парк на севере Петербурга, где среди развалин и озёр тоже живут пушистые грызуны. Видимо, им пришлись по вкусу эти тихие и немноголюдные места.

Где: ул. Парковая

Как добраться: 10 минут пешком от станции метро «Парнас»

Павловский парк

Одно из лучших мест для фотографирования, наблюдения и подкармливания пушистых зверьков. Здесь везде продаются орешки, установлены беличьи кормушки и стенды с правилами общения со зверьками.

Белки в парке уже настолько привыкли к людям, что берут еду прямо из рук, могут залезть в сумочку или карман, а иногда даже дают себя погладить. Кроме того, в парке ежегодно устраивают «День белки».

Где: г. Павловск, ул. Садовая, 20

Как добраться: электричкой с Витебского вокзала и от станции «Купчино»; от станций метро «Московская» и «Купчино» ходят маршрутки

Фото: Unsplash / @cadop