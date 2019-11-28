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Картина дня: «минирование» судов Петербурга, соль на дорогах и рабочий день 31 декабря

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© Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Какие суды эвакуировали и как будут бороться с гололёдом этой зимой.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала эвакуация судов Петербурга из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. В электронных письмах злоумышленники требовали 120 биткоинов. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Под спам-рассылку попали Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Московский, Фрунзенский, Пушкинский и Смольнинский районные суды. Помимо «заминированных», эвакуировали Кировский районный суд, Санкт-Петербургский гарнизонный и 1-й Западный окружной военные суды. Также из-за угроз эвакуировали несколько районных судов в Москве.

Большинство учреждений вернулись к работе после проверок ближе к вечеру. Чтобы осмотреть здания, рассмотрения дел приходилось прерывать. 

Второй новостью, по данным «Монитора», стала подготовка властей Северной столицы к зиме. В этом году использовать солевую смесь на тратуарах и дорогах будут активнее. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:50), «78» (15:30) и АиФ (15:35).

Службы Северной столицы закупили на зиму 100 тыс. тонн соли для тротуаров и дорог – в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании в ЗакСе Петербурга по вопросу подготовки города к зимнему периоду.

Кроме того, для безопасности на улицах во время гололёда были закуплены 100 тыс. тонн песка и 2,5 тыс. тонн гранитной крошки.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало обсуждение невозможности сделать 31 декабря выходным днём. Как заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, правительство заблаговременно принимает решение о переносе выходных дней. При этом сделать последний день в году выходным может каждый работодатель, отметил он.

Новогодние выходные в 2020 году продлятся с 1 по 8 января включительно.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Пятый канал» и «Невские новости».

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