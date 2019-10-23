Картина дня: ДТП с восемью пострадавшими и новые показания свидетеля по делу о теракте в метро Петербурга

Главной новостью, по данным «Монитора», стало ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, где столкнулись два автомобиля, а затем наехали на пешеходов. Авария произошла около 11:43 в среду, 23 октября.

Седан Volkswagen Polo врезался в кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зелёный сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар.

Как уточнили в управлении ГИБДД, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen решил проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали восемь человек, пишет ТАСС: семь пешеходов и водитель Renault. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в Twitter, в стационарах больниц после ДТП по состоянию на 18:00 остаются два человека. Один из них в состоянии средней тяжести, второй в стабильно тяжёлом состоянии.

«По факту аварии Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД»). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии», – сообщили в ведомстве.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали показания свидетеля по делу о теракте в метро Петербурга в 2017 году. Как следует из показаний, которые прокурор в среду, 23 октября, зачитал в Московском окружном военным суде, террористы, устроившие взрыв в метро, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке. Первыми об этом написали «Фонтанка» (17:40), «78» (18:15) и Gazeta.SPb (18:35).

Такое задание от боевиков из Сирии, по собственным словам, получил гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, который по делу о теракте проходит свидетелем. Однако план сорвался, так как мигранта задержали на границе России с Украиной.

«Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии... Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники... В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток – взорвать один из военных кораблей», – следует из показаний Турдиева.

Турдиев подтвердил, что видел в лагере подготовки боевиков в Сирии исполнителя теракта в петербургском метро Акбарджона Джалилова. «Он месяц там был, слушал, задавал конкретные вопросы. Да, это на фотографии Акбарджон Джалилов, он был в лагере», – озвучил показания Турдиева гособвинитель. Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал четвёртое поражение СКА подряд: петербургский хоккейный клуб уступил нижнекамскому «Нефтехимику». Матч состоялся во вторник, 22 октября, в Северной столице и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе СКА отличились Максим Карпов и Наиль Якупов. В составе «Нефтехимика» – Зак Митчелл и Зият Пайгин. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победную шайбу забросил Зак Митчелл.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что ситуация повторяется от матча к матчу. Хоккеисты сначала играют хорошо, контролируют шайбу, но потом получают гол и мотивация теряется.

До этого армейцев одолели «Авангард» (1:2), «Спартак» (2:3) и «Нефтехимик».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», Gazeta.SPb и «Росбалт».