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Картина дня: смертельная авария с микроавтобусом под Петербургом и обнаружение редкой живописи в храме на Васильевском острове

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© Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Темы дня

Как произошло ДТП и что обнаружили реставраторы.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала авария с микроавтобусом, произошедшая около 08:30 во вторник, 15 октября, на Скандинавском шоссе. Оперативнее всех об этом сообщили телеканал «Санкт-Петербург» (10:35), «78» (10:40) и «Бумага» (10:50).

Как рассказали в Госавтоинспекции, в Курортном районе Петербурга в 5 км от ЗСД 32-летний водитель не справился с управлением – микроавтобус врезался в столб и опрокинулся в кювет. По предварительной информации, авария произошла на скользкой дороге. Автомобиль направлялся в Выборг. 

В результате ДТП один человек погиб. Ещё семеро пострадали, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал новый поезд, который соединит Петербург, Москву и Карелию. Первыми 14 октября об этом написали «Невские новости» (20:35), MR7 (22:40) и телеканал «Санкт-Петербург» (23:25).

Со 2 декабря Москву, Петербург, Сортавалу и Петрозаводск свяжет новый ежедневный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, время в пути составит около 20 часов. Состав будет ходить в обоих направлениях.

Остановки будут в Твери, Чудово, на Ладожском вокзале, в Белоострове, Зеленогорске, Выборге, Хийтоле, Элисенвааре, Яккиме, Сортавале, Хелюле, Маткасельке, Янисъярви, Суоярви, Новых Песках, Эссойле и Чалне.

Стоимость купейного вагона от Москвы до Петрозаводска – от 2012 рублей, плацкарт – от 1347 рублей.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало обнаружение настенной живописи в храме на Васильевском острове. Первыми об этом написали «Невские новости» (13:50), Piter.tv (14:55) и «Фонтанка» (15:55).  

В Нижнем храме церкви Благовещения Пресвятой Богородицы под слоем штукатурки в центральной части алтарного свода нашли фрески Новозаветной Троицы и архангела, изображение которого – редкий пример использования техники «гризайль». По мнению специалистов, уникальное по технике создания и нанесения изображение архангела в подпружной арке предположительно выполнено в начале 19 века.

На данный момент реставраторы завершают первый этап работ: расчистку и укрепление найденных фрагментов, затем с помощью инъекций они начнут укреплять слой штукатурки.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Росбалт», «Пятый канал» и Metro.

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