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Картина дня: смерть космонавта Алексея Леонова и обвал акций «Яндекса»

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© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Темы дня

Как легендарного космонавта проводило NASA и почему упали акции компании.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала смерть Алексея Леонова – первого человека, вышедшего в открытый космос. Ему было 85 лет. Леонов дважды был в космосе и оба его полёта вошли в историю. Бывший космонавт тяжело болел. Его похороны пройдут 15 октября. 

NASA прервало прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало падение акций «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже более чем на 20%.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, на такие потери процентов могла повлиять новость об утечке данных клиентов системы «Яндекс.Деньги». Также это может быть связано с готовящимся законом о значимых информационных ресурсах, ограничивающим 20% долю иностранного участия в компании, сказал Миронюк агентству «Прайм».

Аналитик посоветовал дождаться конкретики о внесённых в законопроект поправках.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали планы комитета имущественных отношений Петербурга продать комплекс зданий бывшего лицея 1916 года постройки, расположенного в «золотом треугольнике» на набережной реки Мойки.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, торги проведёт АО «Российский аукционный дом» 5 декабря 2019 года. Общая площадь комплекса – около 4,1 тыс. кв. м, площадь земельного участка – 2,4 тыс. кв. м. Начальная цена лота – 399 млн рублей, шаг аукциона – 0,5 млн рублей.

Это самый дорогой и крупный по площади объект, выставленный на продажу за последние 9 лет, отметили в комитете по контролю за имуществом.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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