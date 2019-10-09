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Картина дня: запрет квестов для детей до 14 лет и возвращение ангела-талисмана в Любашинский сад

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© Фото: spb.mir-kvestov.ru

Темы дня

Почему квесты хотят запретить детям и сколько ремонтировали скульптуру.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало одобрение Законодательным собранием Петербурга в первом чтении законопроекта, который запрещает детям до 14 лет участвовать в квестах. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:05), «78» (11:05) и ДП (11:15). 

Инициативу, разработанную единороссами Денисом Четырбоком и Александром Ходоском, поддержали 38 депутатов, восемь высказались против, трое воздержались.

По мнению парламентариев, введение ограничения на посещение развлекательных квестов детям минимизирует риски причинения вреда здоровью. В законодательстве теперь официально появится понятие «квест», которое будет означать «интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей».

Второй новостью, по данным «Монитора», стало возвращение в беседку Любашинского сада скульптуры ангела. Первыми об этом написали «78» (8 октября в 20:40), «Невские новости» (9 октября в 11:00) и «Фонтанка» (14:55).

«Теперь ангел вмонтирован в скамейку с помощью специальных штырей, которые влиты в основание скульптуры и составляют с ней единое целое. Новая конструкция должна справиться с потоком поклонников скульптурной композиции», – сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В конце сентября металлическую статуэтку забрали на ремонт – её крепления износились.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал выданный комитетом по благоустройству ордер на вырубку деревьев в сквере возле Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Параллельно ГАТИ выдала ордер на установку забора вокруг места предполагаемых работ. Об этом сообщили активисты в группе «Сквер у СКК» во «ВКонтакте».

Местные жители недовольны, что работы на территории начинаются до объявления конкурса на реконструкцию спорткомплекса.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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