Картина дня: нерабочие траволаторы на новых станциях метро и повышение зарплат Путина и Медведева

Главной новостью, по данным «Монитора», стали пять нерабочих траволаторов на новых станциях «фиолетовой» ветки метро, открытых 3 октября, – «Проспекте Славы» и «Дунайской». Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:00) и Regnum (15:50).

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», «СМУ-9» из структуры «Метростроя» не смогло до церемонии открытия выполнить пуско-наладочные работы на части траволаторов.

На «Проспекте Славы» из работают 5 из 8 траволаторов, на «Дунайской» – 2 из 4. Работу обещают доделать до конца 2019 года.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало повышение зарплат президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также министра обороны, министра внутренних дел, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора ФСБ, главы Нацгвардии, директора Службы внешней разведки, директора ФСО, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, уполномоченного по правам человека.

В понедельник, 7 октября, Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности РФ. Денежное вознаграждение «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это повышение зарплат – плановая индексация.

В понедельник, 7 октября, Путину исполнилось 67 лет.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали ограничения движения в Центральном районе Петербурга из-за съёмок фильма «Цой». Первыми об этом написали «ДП» (12:50), Regnum (13:30) и «Невские новости» (13:40).

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 9 и 10 октября с 22:00 до 00:00 движение транспорта и автомобилей будет приостанавливаться в течение часа не более чем на 15 минут по адресам: Литейному мосту, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезду с набережной Кутузова на Литейный мост, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезду с Пироговской набережной на Литейный мост, улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного.

Также 10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 по указанным выше адресам проезд будет невозможен.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».