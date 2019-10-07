  • 8 Октябрь 2019
USD 04.10.2019 65.1312 -0.3087
USD ММВБ 10:20 64.8015  
EUR 04.10.2019 71.2991 -0.1678
EUR ММВБ 10:20 71.1650  
Нефть($) 07.10.2019 58.49 0.02
Нефть(p) 07.10.2019 3809.52 -16.75

Картина дня: нерабочие траволаторы на новых станциях метро и повышение зарплат Путина и Медведева

Автор:


© Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Темы дня

Почему не работают подъёмники и на сколько процентов повысилась зарплата президента.

Главной новостью, по данным «Монитора», стали пять нерабочих траволаторов на новых станциях «фиолетовой» ветки метро, открытых 3 октября, – «Проспекте Славы» и «Дунайской». Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:00) и Regnum (15:50). 

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», «СМУ-9» из структуры «Метростроя» не смогло до церемонии открытия выполнить пуско-наладочные работы на части траволаторов. 

На «Проспекте Славы» из работают 5 из 8 траволаторов, на «Дунайской» – 2 из 4. Работу обещают доделать до конца 2019 года.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало повышение зарплат президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также министра обороны, министра внутренних дел, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора ФСБ, главы Нацгвардии, директора Службы внешней разведки, директора ФСО, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, уполномоченного по правам человека.

В понедельник, 7 октября, Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности РФ. Денежное вознаграждение «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это повышение зарплат – плановая индексация.

В понедельник, 7 октября, Путину исполнилось 67 лет.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали ограничения движения в Центральном районе Петербурга из-за съёмок фильма «Цой». Первыми об этом написали «ДП» (12:50), Regnum (13:30) и «Невские новости» (13:40).

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 9 и 10 октября с 22:00 до 00:00 движение транспорта и автомобилей будет приостанавливаться в течение часа не более чем на 15 минут по адресам: Литейному мосту, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезду с набережной Кутузова на Литейный мост, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезду с Пироговской набережной на Литейный мост, улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного.

Также 10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 по указанным выше адресам проезд будет невозможен.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Счастья много не бывает: где в Петербурге подают огромные блюда

    В кафе и ресторанах Северной столицы можно попробовать гигантскую пиццу, бургер с 12 котлетами и 60-сантиметровую шаверму.

    читать далее →

    Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

    Рассказываем про музеи, где слово «скука» забывается примерно через 10 секунд изучения экспозиции. Идеально для детей, интересно для взрослых.

    читать далее →

    Первые лифты и роскошные витражи: дома купцов Елисеевых в Петербурге

    Одна из главных купеческих династий России оставила в наследство Петербургу много красивых зданий, рассказываем о самых значимых из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.10.19
    Пластиковые окна – уют и тепло в любом помещении
    01.10.19
    Где можно выбрать и выгодно купить люстру?
    30.09.19
    Отличный звук без проводов: лучшие наушники true wireless
    28.09.19
    Как правильно начать новичку работать на рынке Форекс
    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram