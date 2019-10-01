Картина дня: шторм в Петербурге и отключение фонтанов

Главной новостью, по данным «Монитора», стал шторм, который бушует в Северной столице. Погода начала портиться во второй половине дня во вторник, 1 октября.

Как предупреждает ГУ МЧС России по Петербургу, ливни и штормовой ветер продолжатся и в среду, 2 октября. Днём скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, ночью – до 20 м/с.

Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, не спускаться в подземные переходы лишний раз и обходить шаткие конструкции.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало начало планового отключения фонтанов Северной столицы на зимний период.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», консервация необходима для защиты от низких температур. В ближайшее время сотрудники предприятия сольют воду из труб, демонтируют насосное оборудование и подсветку у всех городских фонтанов.

Первыми должны были отключить фонтаны на Московской площади и на площади Ленина.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала неправильная парковка Михаила Боярского. Пользователи соцсетей возмутились фотографии, на которой видно, что народный артист России (или очень похожий на Боярского человек с усами и в берете) оставил свой автомобиль на встречной полосе на перекрёстке Невского проспекта и Большой Конюшенной.

Сам Боярский заявил, что ничего не нарушал и на перекрёстке в течение дня не был, пишет «Фонтанка». «Наверно, это было не сегодня, меня в городе не было. А если я нарушил, то пусть ГАИ ко мне придёт и разбирается», – сообщает «78» со ссылкой на слова актёра.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».