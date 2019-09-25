Картина дня: обвинение главы ЦИК депутатов Госдумы во вмешательстве в выборы и финал Лиги чемпионов в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стало заявление председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой о том, что ряд депутатов Госдумы (Михаил Романов, Сергей Вострецов, Евгения Марченко) и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сыграли «неприглядную роль» в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету партии «Единая Россия», пишет РИА «Новости».

Памфилова сообщила, что в отношении депутатов были направлены материалы в правоохранительные органы и «Единую Россию».

Макаров ответил, что согласен с тем, что «вмешивался в эти выборы». «Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я всё-таки руководитель регионального отделения партии „Единая Россия“. Я представляю „Единую Россию“. И цель любой партии – завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию, делал всё, чтобы её кандидаты побеждали на этих муниципальных выборах», – заявил Макаров журналистам.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал финал Лиги чемпионов, который примет стадион «Газпром Арена» в 2021 году. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил президент УЕФА Александер Чеферин на заседании исполнительного комитета.

Администрация Петербурга намерена обратиться за федеральной поддержкой для проведения матча. «Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться», – написал губернатор города Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало согласование ЗакСом Петербурга кандидатур десяти вице-губернаторов города, список которых 19 сентября внёс Беглов.

Продлены полномочия Любови Совершаевой, Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко, Евгения Елина, Владимира Кириллова, Владимира Княгинина, Николая Линченко, Олега Маркова, Анны Митяниной и Максима Шаскольского.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».