Картина дня: пожар в дельфинарии, открытие развязки ЗСД с Новым шоссе и камеры на улицах

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар в петербургском дельфинарии, расположенном на Крестовском острове. Первыми об этом написали «Невские проспект» (18:25) и ДП (19:10).

Как сообщили в МЧС, на уровне третьего этажа горела деревянная обшивка вентиляции. Площадь возгорания – около 2 кв. м. В здании было слабое задымление. До прибытия пожарного подразделения эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало открытие развязки ЗСД с Новым шоссе. Первыми об этом написали «Фонтанка» (16:35) и «Невские новости» (16:45) и «Мойка78» (16:50).

«Жители Сертолово, посёлков Песочный и Левашово получат возможность удобного выезда на ЗСД, что по сравнению с маршрутом через перегруженное Выборгское шоссе сократит время проезда до центра города на 30 минут. Для тех жителей, которые уже сейчас используют ЗСД, протяжённость поездки сократится на 12 км», – сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

Движение по новой развязке станет доступно во вторник, 3 сентября, в 23:00. Как пишет «Фонтанка», её стоимость составила 967,8 млн рублей.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала установка на улицах Северной столицы камер видеонаблюдения. Устройства появятся в рамках программы «Безопасный город», на которую выделено 3 млрд рублей.

Электронный конкурс на выбор оператора для установки камер объявил комитет по информатизации и связи. Как сообщается на сайте госзакупок, выиграла конкурс компания «Ростелеком».

Оператор уже заключил договор с заказчиком. Более 2 тыс. камер должны появится в Петербурге к декабрю 2021 года. Стоимость контракта составила 492,6 млн рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».