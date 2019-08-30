Картина дня: бюджет на строительство метро, подорожание проезда в общественном транспорте и погодный рекорд

Главной новостью, по данным «Монитора», стал проект бюджета Северной столицы на 2020 год, в котором предполагается выделить 18 млрд рублей на строительство новых станций метро. В основном это переходящие средства с текущего года. Первыми об этом написали «Фонтанка» (11:40), «Мойка78» (12:05) и Regnum (12:35).

Около 1 млрд рублей из этих денег пойдут на проектно-изыскательские работы.

Как заявил на «нулевых» чтениях проекта бюджета в ЗакСе глава КРТИ Сергей Харлашкин, с 2020 года начнётся «некая реформа метростроения».

В будущем к конкурсам будет привлекаться не только «Метрострой», но и другие подрядчики.

Переговоры ведутся с такими компаниями как «Стройтрансгаз», «Ингеоком» и «Ойкумена», а также с китайскими подрядчиками.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало возможное подорожание проезда в общественном транспорте Северной столицы на два рубля с 2020 года. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:10) и Regnum (14:05).

Проезд в метро будет стоить 47 рублей, в наземном транспорте – 42 рубля. Эту информацию подтвердил заместитель главы городского комитета по транспорту Олег Матвеев во время «нулевых» чтений городского бюджета на 2020 год.

Матвеев подчеркнул, что решение будет за комитетом по тарифам.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала тёплая погода в Петербурге, которая повторила рекорд 77-летней давности. Первыми об этом написали «Фонтанка» (09:25), Regnum (10:20) и «Мойка78» (10:35).

«В минувший четверг воздух в Северной столице прогрелся до +25,4 градусов, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году», – написал 30 августа в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Мойка78».