  • 31 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 00:05 66.6460  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 00:05 73.8057  
Нефть($) 30.08.2019 58.92 2.50
Нефть(p) 30.08.2019 3882.28 +203.52

Картина дня: бюджет на строительство метро, подорожание проезда в общественном транспорте и погодный рекорд

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Сколько выделят денег на подземку и в каком году было рекордно тепло.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал проект бюджета Северной столицы на 2020 год, в котором предполагается выделить 18 млрд рублей на строительство новых станций метро. В основном это переходящие средства с текущего года. Первыми об этом написали «Фонтанка» (11:40), «Мойка78» (12:05) и Regnum (12:35).

Около 1 млрд рублей из этих денег пойдут на проектно-изыскательские работы. 

Как заявил на «нулевых» чтениях проекта бюджета в ЗакСе глава КРТИ Сергей Харлашкин, с 2020 года начнётся «некая реформа метростроения».

В будущем к конкурсам будет привлекаться не только «Метрострой», но и другие подрядчики.

Переговоры ведутся с такими компаниями как «Стройтрансгаз», «Ингеоком» и «Ойкумена», а также с китайскими подрядчиками.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало возможное подорожание проезда в общественном транспорте Северной столицы на два рубля с 2020 года. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:10) и Regnum (14:05).

Проезд в метро будет стоить 47 рублей, в наземном транспорте – 42 рубля. Эту информацию подтвердил заместитель главы городского комитета по транспорту Олег Матвеев во время «нулевых» чтений городского бюджета на 2020 год.

Матвеев подчеркнул, что решение будет за комитетом по тарифам.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала тёплая погода в Петербурге, которая повторила рекорд 77-летней давности. Первыми об этом написали «Фонтанка» (09:25), Regnum (10:20) и «Мойка78» (10:35).

«В минувший четверг воздух в Северной столице прогрелся до +25,4 градусов, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году», – написал 30 августа в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Мойка78».

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Память о подвиге: обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания

    Как возводили один из главных монументов в центре Петербурга и почему его называют «штык в горле Невского проспекта».

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram