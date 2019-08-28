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Картина дня: обрушение стены в Новосибирске и стрельба на детской площадке в Петербурге

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© Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Темы дня

Что известно о происшествии и что нашли у петербуржца дома.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало обрушение стены при ремонте двухэтажного здания в Новосибирске. Как заявили в мэрии города, причиной обрушения могло стать сползание грунта.

В первые минуты из-под завала спасли одного рабочего, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Сотрудники МЧС обнаружили тела трёх погибших.

Поисковые работы на месте происшествия уже завершены. В них были задействованы около 370 человек.

Следственный комитет РФ возбудил дело после инцидента. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК, следователи задержали трёх человек – представителей подрядной организации.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал арест петербуржца, открывшего стрельбу на детской площадке. Первыми об этом написали «Невские новости», «Мойка78» (08:50) и «Фонтанка» (09:15).

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Красногвардейский районный суд заключил мужчину под стражу до 26 сентября.

По версии дознания, 26 августа около 22:00 подозреваемый, находясь на детской площадке у дома № 38 по проспекту Ударников, при малолетних детях умышленно и из хулиганских побуждений произвёл не менее одного выстрела из пистолета. 

Дома у мужчины обнаружили более 150 патронов различного калибра и, предположительно, обрез ружья. 

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало закрытие Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти со 2 по 15 сентября включительно из-за переезда. 

Новое здание суда находится на улице Смольного, 6. Ранее здесь находился корпус Психоневрологического интерната №1. Его снесли в 2011 году.

На строительство нового здания потратили 5,3 млрд рублей. На площади в 32,5 тыс. кв. м будут работать 150 судей и 670 других сотрудников.

Пока идёт переезд, судебные заседания проводиться не будут. Также не будет осуществляться приём документов, выдача дел и документов и приём граждан.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Мойка78».

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