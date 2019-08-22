  • 23 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 14:21 65.6751  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 14:21 72.5947  
Нефть($) 23.08.2019 59.84 0.15
Нефть(p) 23.08.2019 3942.90 +50.92

Картина дня: крупный пожар в Невском районе, беспилотные трамваи и новые памятники

Автор:


© Фото: «Мойка78»

Темы дня

Сколько часов спасатели боролись с огнём, и какие дома были признаны КГИОП памятниками.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар в четырёхэтажном складском здании на Складской улице, 6, в котором арендуют площади порядка 40 компаний.

Пожар вспыхнул в 14:10. Из горящего здания эвакуировали 200 человек. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, площадь пожара составляла около 4 тыс. кв. м. В 18:57 пожар был локализован. 

В результате происшествия пострадали два человека. У одного потерпевшего медики диагностировали ожоги и отравление продуктами горения, у второго – отравление.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало возможное появление в Северной столице беспилотных трамваев. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента компании Cognitive Technologies Ольгу Ускову. 

«Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно», – отметила Ускова. 

Первый в России беспилотный трамвай был протестирован в начале 2019 года на маршруте «Останкино – Медведково» в Москве. Тиражирование беспилотных трамваев компания планирует начать ближайшей зимой.

«В принципе, ничего не мешает перейти полностью на такие трамваи. Законодательство не нарушается – трамвай едет по рельсам и человека из кабины не убирают, технологических ограничений тоже нет», – добавила Ускова.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало признание Конюшенного двора на Миллионной улице региональным памятником. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25), Gazeta.SPb (10:45) и ДП (11:10).

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пополнил реестр региональных памятников: ими признаны Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце князя Михаила Романова на Миллионной улице, дом купца Захарова в Большом Казачьем переулке, два жилых флигеля на 4-й линии Васильевского острова и кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и «Фонтанка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    От дорогой гостиницы до коммуналок: история дома Перцова на Лиговском проспекте

    Сто лет назад дом у Московского вокзала считали одним из самых красивых в Петербурге. Сейчас его жители жалуются на состояние здания, которое давно не приводили в порядок.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram