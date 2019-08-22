Картина дня: крупный пожар в Невском районе, беспилотные трамваи и новые памятники

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар в четырёхэтажном складском здании на Складской улице, 6, в котором арендуют площади порядка 40 компаний.

Пожар вспыхнул в 14:10. Из горящего здания эвакуировали 200 человек. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, площадь пожара составляла около 4 тыс. кв. м. В 18:57 пожар был локализован.

В результате происшествия пострадали два человека. У одного потерпевшего медики диагностировали ожоги и отравление продуктами горения, у второго – отравление.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало возможное появление в Северной столице беспилотных трамваев. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента компании Cognitive Technologies Ольгу Ускову.

«Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно», – отметила Ускова.

Первый в России беспилотный трамвай был протестирован в начале 2019 года на маршруте «Останкино – Медведково» в Москве. Тиражирование беспилотных трамваев компания планирует начать ближайшей зимой.

«В принципе, ничего не мешает перейти полностью на такие трамваи. Законодательство не нарушается – трамвай едет по рельсам и человека из кабины не убирают, технологических ограничений тоже нет», – добавила Ускова.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало признание Конюшенного двора на Миллионной улице региональным памятником. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25), Gazeta.SPb (10:45) и ДП (11:10).

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пополнил реестр региональных памятников: ими признаны Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце князя Михаила Романова на Миллионной улице, дом купца Захарова в Большом Казачьем переулке, два жилых флигеля на 4-й линии Васильевского острова и кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и «Фонтанка».